Ülke hakkında 'uygunsuz, kötü' konuşanlara giriş yasağı! Kara listeye yazılacaklar

22 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:45

Ülke hakkında 'uygunsuz konuşan' kişiler artık Özbekistan'a giriş yapamayacak. Yabancı uyruklulara dair oluşturulan yeni yasayla beraber dikkat çeken bir yasak geldi.

Özbekistan'da Senato​ ''Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü'ne İlişkin Yasa'' üzerinde değişiklikler yaptı. Senato, değişiklikleri onayladı, ilginç bir yasak​ yürürlüğe girecek. Artık Özbekistan'ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret eden veya bu tür eylemlerde bulunanların ülkeye alınmayacak. Hatta bu kişiler, ''istenmeyen kişi'' ilan edilecek, ülkedeler ise sınır dışı işlemi yapılacak.

KÖTÜ KONUŞANLARIN LİSTESİ TUTULACAK!

Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine aykırı olan, ayrıca devletler arası sosyal, milli ve dini düşmanlığa yol açan, halkın onurunu, haysiyetini veya tarihini aşağılayıcı konuşmalar yapan veya bu tür eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların listesi tutulacak.

SÜRE EN AZ 5 YIL

Dışişleri Bakanlığınca listede bulunan yabancı uyruklular, sebeplerini ortadan kaldırdıkları takdirde süresi dolmadan listeden çıkarılabilecek.

Listede yer alan yabancı uyrukluların 5 yıl boyunca Özbekistan'a girmelerine veya ülkede bulunmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu kişilerin ülkede banka hesabı açmaları veya emlak edinmelerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'İN İMZASI BEKLENİYOR

Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev​​​​​​​'e gönderilen yasa değişikliği, imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.