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 | Berrak Arican

Ülke karanlığa gömüldü, OHAL ilan edildi! Asker sokağa indi, hayat durdu

Şili'nin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi, Olağanüstü Hal ilanına neden oldu. 8 milyondan fazla kişiyi etkileyen kesintilerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 11:31

Güney Amerika ülkesi Şili'nin yüzde 99'unda elektrik kesintisi yaşanınca 8 milyondan fazla insan etkilendi. Ülkede hayat durma noktasına geldi. Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı.

ASKER, POLİS SOKAĞA İNDİ

Şili'de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde elektriğin yeniden verilmeye başlandığı ancak bunun sonucunda birçok buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer ev aletinin zarar gördüğü bildirildi.

HÜKÜMET SUÇU ŞİRKETE ATTI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı mağdur eden bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Boric, "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

Elektrik kesintisinden "ISA Chile" şirketini sorumlu tutan Boric, "Bazı bölgelerde elektriğin yeniden sağlandığını biliyoruz ancak durum hala istikrarsız. Bu nedenle dikkatli hareket etmeliyiz. Askeri personel, polis ve soruşturma ekipleri sahada görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

EVLERİNDEN ÇIKAMIYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kesinti, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce yolcuyu mağdur etti.

Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, otobüs ve taksi hizmetlerinin de aksaması nedeniyle birçok kişi evlerine dönmekte zorlandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şili'de neden OHAL ilan edildi?
Güney Amerika ülkesi Şili'de neredeyse ülkenin tamamını etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle OHAL ilan edildi.
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