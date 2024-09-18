Ülke pirinç kıtlığıyla baş edemiyor: İnsanlar çuval çuval çalmaya başladı

18 Eylül 2024 12:16 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:35

Japonya'da pirinç kıtlığı nedeniyle hırsızlıklarda artış yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda çalınan 90 kilogram pirincin ardından bu kez 150 kilogram pirinç bir çiftçinin deposundan çalındı.

Japonya​'da halkın doğal afetlerden korkması ve olumsuz hava şartlarının üretimi etkilemesi nedeniyle pirinç​ kıtlığı yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda çalınan 90 kilogram pirincin ardından 150 kilogram daha pirinç çalındı. Kyoto eyaletindeki Kameoka şehrinde bir çiftçi, sabah deposuna geldiğinde her biri 30 kilo olan 5 çuval pirincin yerinde olmadığını fark etti. Polis devreye girdi ve soruşturma başlatıldı.

İLK PİRİNÇ HIRSIZLIĞI DEĞİL

Çiftçileri, pirinç hırsızlıkları konusunda tedbirli olmaya çağıran polis, geçtiğimiz haftalarda Niigata eyaletinde bulunan Joetsu şehrindeki hırsızlığı da hatırlattı. Yine bir çiftçinin deposundan henüz yeni hasat edilmiş, 90 kilogram pirinç çalınmıştı.

POLİSTEN UYARI

Polis, üreticilere depo kapılarını sağlam bir şekilde kilitleme, güvenlik kamerası ve alarm kullanma gibi ek tedbirler alma tavsiyesinde bulundu.

JAPONYA'DA NEDEN PİRİNÇ KITLIĞI OLDU?

Ülkeyi geçen ay vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu'nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava şartlarından olumsuz etkilenmesi sonucu Japonya'da pirinç krizi baş göstermişti.

Arzın yetersiz kalması nedeniyle pirinç bulmak zorlaşırken, birçok markette raflar boş kalmıştı. Bazı marketler müşteri başına satış sınırlaması getirirken, fiyatlarda da artış gözlenmişti.