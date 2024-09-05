Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ülke tarihinde bir ilk! Japon ajan Belarus'ta yakalandı: Amacı ortaya çıktı

Ülke tarihinde bir ilk! Japon ajan Belarus'ta yakalandı: Amacı ortaya çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Eylül 2024 11:21 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:31
Ülke tarihinde bir ilk! Japon ajan Belarus&#039;ta yakalandı: Amacı ortaya çıktı

Belarus tarihinde bir ilk yaşandı. Ülkede askeri altyapıları görüntülemeye çalışan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişinin Japon ajanı olduğu öne sürüldü. 

Belarus'ta ismi açıklanmayan bir kişi, Japon ajanı olduğu iddiasıyla yakalandı. Devlet televizyonunun yayımladığı haberde, ülke tarihinde bir ilk olduğu, Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği açıklandı. 

ASKERİ ALTYAPIYI KAYDA ALDI

Japon vatandaşı ajanın, "Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği" ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ifade edildi.

Ülke tarihinde bir ilk! Japon ajan Belarus'ta yakalandı: Amacı ortaya çıktı - 1. Resim

Yayında, yakalanan Japon vatandaşı, eylemlerinin Belarus için "tehlikeli" olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili detaylı haberin, akşam bülteninde yayınlanacağı duyuruldu.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...