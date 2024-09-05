Ülke tarihinde bir ilk! Japon ajan Belarus'ta yakalandı: Amacı ortaya çıktı

05 Eylül 2024 11:21 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:31

Belarus tarihinde bir ilk yaşandı. Ülkede askeri altyapıları görüntülemeye çalışan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişinin Japon ajanı olduğu öne sürüldü.

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Belarus'ta ismi açıklanmayan bir kişi, Japon ajanı olduğu iddiasıyla yakalandı. Devlet televizyonunun yayımladığı haberde, ülke tarihinde bir ilk olduğu, Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği açıklandı.

ASKERİ ALTYAPIYI KAYDA ALDI

Japon vatandaşı ajanın, "Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği" ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ifade edildi.

Yayında, yakalanan Japon vatandaşı, eylemlerinin Belarus için "tehlikeli" olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili detaylı haberin, akşam bülteninde yayınlanacağı duyuruldu.