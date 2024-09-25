Ülkede 8.2 büyüklüğünde deprem paniği! Uyarı mesajını gören soluğu sosyal medyada aldı

25 Eylül 2024 16:42 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:46

Avustralya'da Meteoroloji Dairesinin hava durumu uygulaması üzerinden kullanıcılara test amaçlı uyarı gönderdi. Uyarıda "8,2 büyüklüğünde deprem ve tsunami uyarısı", "test amaçlıdır" notunu fark etmeyenler vatandaşlar kısa süreli paniğe kapıldı.

Yerel The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya​ Meteoroloji Dairesinin (BOM) hava durumu uygulamasını kullananlar, uygulamada yayımlanan uyarıları ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Ekran görüntülerinde, Yeni Zelanda​ açıklarında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki deprem​ ve hemen ardından yapılan tsunami​ uyarısı yer aldı. Kullanıcılar, yapılan uyarıların, test amaçlı olduğuna dair herhangi bir ibarenin ilk bakışta göze çarpmadığını ve bunun da yanlış anlaşılmalara yol açtığını savundu.

Uyarılar, bazı vatandaşların paniklemesine neden olurken, kullanıcılardan bazıları, kısa süre sonra "tsunami uyarısı iptal edildi" mesajı aldıklarını belirtti.

YENİ YAZILIMIN BİR PARÇASIYDI

BOM'dan yapılan açıklamada, uyarıların, test aşamasındaki tsunami erken uyarı sistemi yazılımına geçişin parçası olduğu kaydedildi.

Avustralya'ya yönelik herhangi bir tsunami tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Meteoroloji Dairesi, testin neden olabileceği karışıklığı kabul ediyor ve özür diliyor. Testler, gerçek tsunami tehditlerine karşı hazırlık yapılmasına yardımcı olmak açısından önemli." ifadesine yer verdi.