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 | Onur Kaya

Ülkede buruk bayram! Kurban kesmek yasaklandı: 3 sebebi var

Milyarlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı bu yıl bir ülke için buruk geçecek. Nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan ülkede kurban kesmek yasaklandı. İşte sebebi...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 03:20

Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını kapatma ve kurban kesimiyle ilgili bütün ticari faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Alınan bu karar nedeniyle kurban kesemeyen halkta burukluk oluştu.

YASA DIŞI SATIŞLARA DENETİM

Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimat kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde birçok bölgede hayvan pazarları kapatıldı, kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu. Bazı bölgelerde yasa dışı satışların engellenmesine yönelik denetimler artırıldı.

Ülkede buruk bayram! Kurban kesmek yasaklandı: 3 sebebi var

YASAK KARARININ 3 SEBEBİ

Söz konusu karar, ülkede son yıllarda artan kuraklık, hayvan varlığındaki azalma ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle alındı.

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Fas Kralı'ndan kurban çağrısı: Bu yıl kesmeyin!

HALK BAYRAMA BURUK GİRİYOR

Fas'ta, hayvan pazarlarının kapatılması ve kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetlerin geçici olarak durdurulması kararı sonrası vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda "kurban kesemeyecek olmanın" burukluğunu yaşıyor.

Ülkede cumartesi günü kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde hükümet tarafından alınan karar kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetleri bıçak gibi kesti.

Ülkede buruk bayram! Kurban kesmek yasaklandı: 3 sebebi var

Fas’ın başkenti Rabat’ta yasak nedeniyle kurbanlık alamayan vatandaşlar, dini bir vecibeyi yerine getiremeyecek olmanın burukluğu içinde bayrama hazırlanıyor.

TATLICILARDA KUYRUK OLUŞTU

Rabat’ın tarihi bölgesi olan Rabat Medinası’nda buruk bir bayram alışverişi yapanlar özellikle tatlı dükkânları ve geleneksel kıyafet satan mağazalara ilgi gösterdi.

Tatlı ve kurabiye fırınlarının önünde kuyruklar oluşurken, şebbakiye, baghrir, msemen ve batbot gibi geleneksel lezzetler müşterilerin beğenisine sunuldu.

Ülkede buruk bayram! Kurban kesmek yasaklandı: 3 sebebi var

KRAL, HALK ADINA SEMBOLİK OLARAK KURBAN KESECEK

Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.

Ülkede buruk bayram! Kurban kesmek yasaklandı: 3 sebebi var

DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI

Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.

ETİKETLER
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#Merhaba, Dünya!
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#kurban bayramı
#Hayvan Pazarları
#Hayvan Varlığı
#Maliyet Yükselmesi
#Ticari Faaliyetler
#Dünya
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