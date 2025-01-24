Ülkede hava kirliliği alarmı: Okullar tatil, toplu taşıma ücretsiz

24 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:06

Dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle alarma geçildi. Yetkililer toplu taşıma araçlarının bir hafta ücretsiz olacağını duyururken, yüzlerce okul da tatil edildi.

Uzun süredir hava kirliliğiyle mücadele eden Tayland'da kirlilik seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Bunun üzerine halk sağlığı için harekete geçen yetkililer, başkent Bangkok'ta okulları tatil etti. Ayrıca toplu taşıma araçlarının da ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir'e göre Tayland'ın başkenti Bangkok, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler sıralamasında 7'inci oldu. Şehirdeki hava kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 21 kat daha yüksek ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA 1 HAFTA ÜCRETSİZ

Hava kalite indeksinin 159'a yükselmesiyle şehirde çeşitli önlemler alındı. Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Juangroongruangkit yaptığı açıklamada, hava kirliliğini azaltmak amacıyla Bangkok'taki toplu taşıma hizmetlerinin cumartesi gününden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hava kirliliğinin tehlikeli seviyelerde olması nedeniyle Bangkok Metropolitan İdaresi'ne (BMA) bağlı 31 ilçede bulunan 352 okulda eğitime ara verildi.

HALKA PEŞ PEŞE UYARI

Halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edilirken, çalışanlara ve işletmelere evden çalışma çağrısı yapıldı.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.