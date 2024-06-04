Ülkede 'turuncu' alarm: Sıcaklık yüzünden ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Hindistan'da alarm seviyesi sarıdan turuncuya yükseltildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı ise 81'e yükseldi.
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi. Termometreler, 49 derecenin üzerine çıktı ve birçok eyalette sıcak hava dalgasının etkisi sürüyor.
Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla sıcak çarpması sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş eyaletinde de 2 Haziran’da 33 seçim görevlisi, vazifeleri sırasında öldü. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bihar’da 6, Racastan’da da 12 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.
ALARM SEVİYESİ SARIDAN TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.
Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.
Öte yandan başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.