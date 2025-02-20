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 | Berkay Alptekin

Ülkede uçan ABD İHA'ları halkı ayağa kaldırdı! Başbakandan açıklama gecikmedi

Meksika-ABD sınırında görev yapan ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA) Meksika halkı üzerinde paniğe neden oldu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ülkede uçan ABD İHA'ları halkı ayağa kaldırdı! Başbakandan açıklama gecikmedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:45

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sheinbaum, ülkesinin sınırında uçan ABD İHA'larına değindi.

Claudia Sheinbaum, "Bu uçuşların her biri, Meksika hükümetinin talebi üzerine ve özellikle Meksika Silahlı Kuvvetleri ile ABD'nin ilgili kurumları arasındaki iş birliği çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu iş birliği, güvenlik koşullarına katkıda bulunmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacı taşıyor. Ortada yasa dışı bir durum yok. ABD İHA'ları Meksika'nın talebi üzerine uçuyor." ifadelerine yer verdi.

ABD basınında yer alan İHA haberlerine değinen Sheinbaum, "ABD ile Meksika arasındaki işbirliği her zaman dört temel ilkeye dayanır. Bu ilkeler çerçevesinde bilgiler paylaşılır ve Meksika'nın egemenliğine saygı, işbirliğinin temel unsurlarından biridir." ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARI HÜKÜMETİ ZAYIFLATMAK"

Sheinbaum, CNN ve The New York Times'ın haberlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Amaçları hükümeti zayıflatmak. Meksika medyasında veya muhalefette, 'Meksika Devlet Başkanı zayıftır, ABD hükümetinin casusluğuna boyun eğmek zorunda kalmıştır, egemenlik ihlali vardır' algısını oluşturmak istiyorlar. Ancak bizi zayıflatamayacaklar. Çünkü ilkelerimiz var ve egemenlik bizim için müzakere edilemez bir değerdir. Ayrıca, her zaman doğruyu söyleriz ve hiçbir şeyi saklamayız."

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-Meksika sınır duvarı kaç metredir?
Ulusal sınırın uzunluğu 1.954 mil (3.145 km) olup, bunun 1.255 mili (2.020 km) Rio Grande ve 699 mili (1.125 km) karadadır.
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