Ülkeden 28 kişi gönderildi! Almanya sınır dışı sebebini açıklayıp göçmenlere sert mesaj verdi

01 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:43

Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya hükümeti, ülkenin batısında bulunan Solingen şehrinde 26 yaşındaki bir Suriyeli tarafından gerçekleştirilen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından yeni bir karar aldı.

Alman hükümeti, Taliban'ın 2021'de yeniden iktidara gelmesinden bu yana ilk kez, suç işlemekten hüküm giymiş 28 Afganlıyı sınır dışı ederek göç konusunda sert bir mesaj verdi.

''ALMANYA'DA KALMA HAKLARI YOK''

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Bu kişilerin hepsi Afgan uyruklu olup işledikleri suçlardan dolayı hüküm giymişlerdir, Almanya'da kalma hakları yoktur ve haklarında sınır dışı kararı verilmiştir” dedi.

Sınır dışı etme işlemi, Saksonya ve Thüringen'in doğusundaki eyaletlerde hafta sonu yapılacak kritik bölgesel seçimlerin arifesinde gerçekleşti.

SALDIRGAN BULGARİSTAN'A GÖNDERİLMİŞTİ

Sollingen'deki terör saldırısını gerçekleştiren Suriyeli mültecinin, giriş yaptığı ilk Avrupa ülkesi olan Bulgaristan'a sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

SOLİNGEN'DE BIÇAKLI SALDIRI

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nin çıkarıldığı mahkemece olayın şüphelisi olarak tutuklandığı açıklanmıştı.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edilmişti.