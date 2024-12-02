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Ülkenin en ölümcül yılanı ısırdı! 16 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
02 Aralık 2024 15:56 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:30
Ülkenin en ölümcül yılanı ısırdı! 16 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Avustralya'nın Queensland bölgesinde 16 yaşındaki çocuk, ülkenin en ölümcül yılanı tarafından ısırıldı. Ailesi onu bulduğunda baygın olan çocuk hayata tutunamadı. 

Avustralya'nın Queensland eyaletinde 16 yaşındaki Beau Horan, ailesinin evde olduğu sırada bahçede ülkenin en ölümcülü olan kahverengi yılan tarafından ısırıldı. Aile bireyleri, Horan'ı bulduğunda baygın bir haldeydi. Acil olarak ambulans çağrıldı ancak o zaman yılan tarafından ısırıldığı anlaşıldı. 

Ülkenin en ölümcül yılanı ısırdı! 16 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı - 1. Resim

YILAN ISIRIĞI HAYATTAN KOPARDI

Tıbbi müdahale için helikopterle Brisbane'e nakledilen Horan yaşam destek ünitesine bağlandı. Fakat Horan, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Aile, ''canlı, şefkatli, sevgi dolu'' olarak tanımladığı Horan'ın ani ölümüyle sarsıldı. 

Ülkenin en ölümcül yılanı ısırdı! 16 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı - 2. Resim

ÜLKENİN EN ÖLÜMCÜLÜ

Öte yandan Avustralya'da bulunan kahverengi yılanlar son derece zehirli, bu yılanlar, ülkedeki ölümlerin çoğundan sorumlu. Ülkedeki yılan ısırıklarının yüzde 41'i bu türden kaynaklanıyor. Uzmanlar kahverengi yılan zehrinin etkisinin inanılmaz derecede güçlü olduğunu, felce ya da kalp yetmezliğine neden olduğunu belirtiyor.

Ülkenin en ölümcül yılanı ısırdı! 16 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı - 3. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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