Ülkenin en uzun süren vakasıydı, 1 saat içinde çözüldü! Polis kayıp kadını 52 yıl sonra buldu

02 Ocak 2025 11:51 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:07

İngiltere'de en uzun süren vaka sonunda çözüme kavuştu. Tam 52 yıl önce kaybolan ve o zaman 16 yaşında olan bir kadın yıllar sonra bir fotoğrafı ile sadece 1 saat içinde bulundu.

Efsanevi canavarı yakalamak için yola çıktılar, bir daha dönemediler!

Efsanevi canavarı yakalamak için yola çıktılar, bir daha dönemediler!

İngiltere polisi ülkenin en uzun süren kayıp vakalarından birini çözüme kavuşturdu. 1952 yılında İngiltere'nin Birmingham yakınlarında yer alan Coventry'den henüz 16 yaşındayken Sheila Fox adında genç bir kız ortadan kayboldu. O tarihten 2024 Aralık ayı sonuna kadar kendisinden hiçbir iz bulunamadı.

West Midlands Polisi kadını nihayet bulabilmek için 29 Aralık'ta yeni bir çağrı yayınladı. Bu çağrıya Fox'un kaybolduğu sırada çekilmiş ve yakın zamanda polisler tarafından bulunan çok bulanık siyah beyaz bir fotoğrafı da dahil edildi. O sırada hala ailesiyle birlikte yaşıyordu.

Hiç kimsenin aklıma gelmeyecek bir şey yaşandı. Fotoğrafın çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra, kayıp kadını tanıyan tanıklar polisle temasa geçti. Kadın hala hayattaydı. Polis memurları Sheila Fox'u Coventry'den çok uzakta, İngiltere'nin başka bir bölgesinde sağ salim ve sağlıklı bir şekilde buldular. Polis, kadının tam olarak nerede olduğunu söylemedi.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Faili Meçhul Olayları Araştırma Ekibinden Dedektif Çavuş Jenna Shaw yaptığı açıklamada, "Sheila'yı 50 yıldan uzun bir süre sonra bulduğumuz için kesinlikle çok mutluyuz. Bulabildiğimiz her kanıtı araştırdık ve Sheila'nın bir fotoğrafının izini sürmeyi başardık" ifadelerine yer verdi.

Ancak polis, gizemli vakanın kesin koşulları hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Basında yer alan haberlere göre, genç kız kaybolduğu sırada kendisinden yaşça büyük bir erkekle birlikte olmuş olabilir.