Ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını ünvanını aldı, duyan şaştı kaldı

26 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:28

Kuzey Makedonya'da bir kadın, ülkenin en yaşlı doğum yapan insanı ünvanını aldı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren kadın, bu ünvanla adını tüm dünyaya duyurdu.

Kuzey Makedonya​'da bir kadın, ülkede en yaşlı doğum​ yapan insan oldu. Tıp dünyasında sınırların olmadığını tüm dünyaya duyuran 61 yaşındaki kadın, ilk doğumunu gerçekleştirdi.

Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, başkent Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptığını doğruladı. Hastane müdürü, bu kadının "ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını" ünvanını aldığını dile getirdi.

SAĞLIKLI BİR ERKEK BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Tıp dünyasında sınırların olmadığını belirten Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığındaki, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini ifade etti.

Gebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu aktaran Aleksiovska Papestiev, kadının hamilelik sürecinin ülke genelinde ilgiyle takip edildiğini belirtti.

Aleksiovska Papestiev, doğumun hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.