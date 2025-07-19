Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ülkesine İsrail uyarısı yaptı: İran olarak misillemeye hazırız!

İran, İsrail saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi İsrail uyarısı yaparak "Ateşkes kırılgan, misillemeye hazırız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ülkesine İsrail uyarısı yaptı: İran olarak misillemeye hazırız!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 16:50

ile arasındaki duraksama noktasına gelirken her iki taraf ihtimallerine karşı teyakkuzda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin’in CGTN kanalına İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına, sürecine ve nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in İran’a yönelik saldırısını "bir çatışma değil, sebepsiz ve saldırgan bir eylem" olarak nitelendiren Arakçi, "İsrail, İran’a yönelik hiçbir gerekçesi olmayan bir saldırı gerçekleştirdi. Kendimizi savunmaktan başka bir seçeneğimiz yoktu. Bu nedenle ülkemizi savunduk. Kendi topraklarımızda cesurca direndik ve saldırganları saldırılarını durdurmaya ve koşulsuz ateşkese razı olmaya mecbur bıraktık. Bu ateşkes talebi tarafımızdan kabul edildi" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES KIRILGAN VE NEDENİ DE AÇIK"

İsrail ile sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Bu ateşkes kırılgan ve nedeni de açık. Çünkü oldukça kötü bir geçmişe sahip bu rejimden gelen hiçbir ateşkese güvenilemez. Eğer ateşkes ihlal edilirse karşılık vermeye hazırız. Bu savaş bizim tercihimiz değildi. En başından beri bu savaşı istemedik ama her türlü senaryoya karşı da hazırlıklıydık. Şimdi de bu savaşın sürmesini istemiyoruz. Ancak bir kez daha açıkça söylüyorum ki her koşulda hazırız" şeklinde konuştu.

Ülkesine İsrail uyarısı yaptı: İran olarak misillemeye hazırız!

"KARŞI TARAFIN ÇÖZÜM İRADESİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Tahran’ın ABD ile nükleer müzakerelere dönme konusunda neden hala net bir karar vermediğine ilişkin soruya da yanıt veren Arakçi, "Henüz ikna olmadıysak bunun nedeni, karşı tarafın gerçekten bir çözüm iradesi taşıyıp taşımadığını görmek istememizdir. Biz, her iki tarafın da kazanacağı bir yol haritasına ulaşılmasını sağlayacak samimi bir irade arıyoruz" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER PROGRAMIMIZ BARIŞÇIL, MÜZAKEREYLE HER ŞEYİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlara dayandığını belirterek, bu konuda uluslararası topluma güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. Arakçi, "Nükleer programımızın yalnızca barışçıl amaçlar taşıdığı konusunda yüzde yüz eminiz. Bu güveni başkalarıyla da paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyoruz ancak bu yalnızca müzakere yoluyla mümkündür" dedi. Arakçi, 2015 yılında 5+1 ülkeleriyle varılan nükleer anlaşmaya da atıfta bulunarak, "O dönemde anlaşmaya varıldı ve mutabakat sağlandı. Dünya, bu anlaşmayı büyük bir diplomatik başarı olarak kutladı. İran olarak biz de anlaşmaya bağlı kaldık. Ancak ne yazık ki ABD aniden anlaşmadan çekilme kararı aldı. Bu son derece üzücü bir adımdı ve bugün karşı karşıya olduğumuz tüm gelişmeler, bu kararın doğrudan sonucudur" ifadelerini kullandı.

Ülkesine İsrail uyarısı yaptı: İran olarak misillemeye hazırız!

"ASKERİ SEÇENEK BİR KENARA BIRAKILMALI''

Müzakere edilmiş bir anlaşmaya dönüşün mümkün olduğunu kaydeden Arakçi, "Ancak bunun gerçekleşmesi için karşı tarafın ciddi ve samimi bir irade göstermesi gerekir. Askeri seçenek tamamen bir kenara bırakılmalı, ileriye dönük adımlar atılmalı ve çözüm sadece müzakere yoluyla aranmalıdır" dedi. Arakçi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırısının da askeri yollarla sonuç alınamayacağını gösterdiğini belirterek, "Bence son saldırı, İran’ın nükleer programına karşı askeri yollarla sonuç alınamayacağını ispatladı. Etkili tek çözüm diplomatik ve müzakere edilmiş bir çözümdür. Ancak bu, karşı taraf askeri hırslarından vazgeçip bize verdikleri zararları telafi ettiği takdirde mümkündür. O zaman İran da müzakerelere katılmaya hazır olacaktır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail-Suriye geriliminde ateşkes ilan edildi
ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#iran
#ateşkes
#diplomasi
#gerilim
#Nükleer Müzakereler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.