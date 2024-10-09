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Ülkesini satmakla suçladığı başbakana para fırlattı! Parlamentoda hareketli dakikalar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:08

Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a para fırlatıldı. Politikacı Macar bir aktivist bu eylemi gerçekleştirirken ''Ülkeni kaç paraya sattın?'' diye bağırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahale anları kameraya yansıdı.

Macaristan​ Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu​'ndaki konuşması sırasında protesto​ edildi. Orban, ülkesinin 6 aylık Avrupa Birliği​ (AB), dönem başkanlığı sürecine ilişkin planlarından bahsettiği esnada bir politikacı Macar aktivist, Başbakanı ülkesini satmakla suçladı ve Orban'a para fırlattı.  

Ülkesini satmakla suçladığı başbakana para fırlattı! Parlamentoda hareketli dakikalar - 1. Resim

''ÜLKENİ KAÇ PARAYA SATTIN?''

Protesto sırasında aktivist, ''Ülkeni kaç paraya sattın? Sayın Başbakan, ülkeni kaç paraya sattın?'' diye bağırdı. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen gösterici salondan çıkarılırken ''Kendisi ülkemizi Putin’e ve Xi Jinping’e sattı'' diyerek bir kez daha bağırdı.

Ülkesini satmakla suçladığı başbakana para fırlattı! Parlamentoda hareketli dakikalar - 2. Resim

ORBAN'DAN 'MACARCA DOBRA DİLDİR' AÇIKLAMASI

Protestocunun salondan çıkarılmasından sonra basın toplantısına devam eden Orban, ''Belki de burada Macaristan’daki siyasi kültürle ilgili bir cümlelik bir açıklama yapmak gerekiyor. Macarca dobra bir dildir ve iletişim de oldukça serttir. Bir Macar politikacı, başka bir Macar politikacıya ''hain'' dediğinde, bu bizim dilimizde 'Seninle aynı fikirde değilim’ manasına gelir'' ifadelerini kullandı.

Ülkesini satmakla suçladığı başbakana para fırlattı! Parlamentoda hareketli dakikalar - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elif 9 Ekim 2024 15:13

Ne kadar da abartılı hareketler, konuşmanın amacı olumsuz hale gelmiş sanki

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