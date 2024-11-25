Ülkeyi ateş karıncaları topları sardı: Yıkıcı etkilere sahip istilacı tehdit

25 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:57

Avustralya'da ateş karıncaları topları sıklıkla görülmeye başlayınca istila endişesi ortaya çıktı. Bir sel baskını durumunda birçok kişinin 'acı verici bir zehirli ısırık' ile karşı karşıya kalmaması için yetkililerden uyarı geldi.

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Avustralya'nın birçok bölgesinde ateş topları karıncaları görülmeye başlandı. Yetkililer, istilacı haşerelerin bir sel durumunda birçok yere yayılabileceği ve yeni koloniler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Karıncaların suda beraber yüzebildiklerini, kolayca yayılabildiklerini belirten yetkililer, sel sularıyla beraber kraliçeyi ve yavruları taşıyabileceklerini ifade ettiler.

ATEŞ KARINCALARI 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İstilacı Türler Konseyi'nden Reece Pianta, "Sular çekildikçe kuru toprak bulduklarında, esasen yeni bir koloni kurabilirler. Avustralya kıtasına musallat olmak ve yayılmak için neredeyse mükemmel bir şekilde evrimleşmiş bir tür bulduk" dedi.

Yahoo News'e açıklamalarda bulunan bir entomolog (böcek bilimci), ateş topları karıncalarının benzersiz yerel bitki örtüsü ve hayvan türleri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti. Avustralya Enstitüsü ise bu karıncalar nedeniyle her yıl 116 bin kişinin hastaneye başvurduğunu, 6 kişinin ise ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerinin büyük bir bölümünde görülen fırtınalar devam ederse karıncaların ülkenin her köşesine kolayca yayılacağı ve ülkedeki yaşamın 'sonsuza kadar değişeceği' belirtildi.

ISIRIĞIN ARDINDAN NE YAPILMALI?

Ateş karıncası ısırığının ardından şişlik, kızarıklık, kabarcık ve ateşli ağrı olabileceğini belirten uzmanlar, ''Soğuk kompres uygulayın, etkilenen bölgeyi yıkayın ve alerji sistemleri ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın. Ateş karıncası sokmalarının iyileşmesi 10 güne kadar sürebilir.'' uyarısında bulundu.