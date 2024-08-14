Ülkeyi dehşete düşüren olay! Stajyer doktor tecavüze uğrayıp öldürüldü

14 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:00

Hindistan’ın Kalküta eyaletinde 31 yaşındaki kadın stajyer doktor önce tecavüze uğradı ardından öldürüldü. Bunun üzerine ülke genelinde çok sayıdaki doktor, sağlık sektöründeki çalışanların daha iyi şartlarda korunması gerektiğini dile getirerek ülke genelinde greve gitti.

Yerel polis, stajyer doktorun cesedinin geçen cuma günü çalıştığı hastanenin seminer salonunda buldu. Kadının vücudunda çok sayıda yara ve cinsel saldırı izi tespit edildiği ifade edilirken saldırıya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

"ÜLKE ÇAPINDA YAKLAŞIK 300 BİN DOKTOR PROTESTOYA KATILDI"

Pazartesi günü, ülkenin birçok eyaletindeki tıp dernekleri, davanın mahkemeler aracılığıyla hızlandırılması ve sağlık çalışanları için koruyucu bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Devlet hastanelerindeki doktorlar süresiz olarak hizmet vermeyi durdurduklarını açıklayarak topluca grev kararı aldı.

Doktorlar kararı, "Ülke çapında yaklaşık 300 bin doktor protestoya katıldı ve yarın daha fazlasının katılmasını bekliyoruz" sözleriyle duyurdu.

Görüntülerde, Kalküta ve başkent Delhi'deki doktorların "Doktorlarımızı kurtarın, geleceğimizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Güneydeki Haydarabad kentinde ise doktorlar mum ışığı nöbeti düzenledi.

Doktorların birçoğu ayrıca, öfkeli hastalar veya hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve fiziksel taciz tehditlerine dikkat çekti.

DOKTORLARIN YÜZDE 75'İ ŞİDDETLE KARŞILAŞIYOR

Hindistan Tabipler Birliği'nin 2015 yılında yaptığı bir araştırmada, Hindistan'daki doktorların yüzde 75'inin bir tür şiddetle karşılaştığı ortaya çıkmıştı.

Dernek, X'te yayınlanan bir gönderisinde, "Bu genç kadın doktorun öldürülmesi ilk değil, düzeltici önlemler alınmazsa son da olmayacak" ifadelerini kullandı.

Doktorların çalışma koşullarının araştırılması ve vahşi cinayet davasının tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuldu.

Hindistan, yıllardır kadınlara yönelik yüksek şiddet oranlarıyla mücadele ediyor.

GÜNDE ORTALAMA 86 TECAVÜZ VAKASI

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu'na göre, 2022 yılında toplam 31 bin 516 tecavüz vakası kaydedildi ve bu da günde ortalama 86 vaka anlamına geliyor.

Uzmanlar, tecavüz mağdurlarının ve ailelerinin utanç ve damgalanma duygusuyla kuşatıldığı, son derece ataerkil bir ülkede, kaydedilen vaka sayısının gerçek sayının yalnızca küçük bir kısmı olduğu konusunda uyarıyor.