Ülkeyi şoke eden olay! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi

05 Temmuz 2024 08:59 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:01

Bir saat içinde 830 bin liralık 24 tane telefon çalan hırsız yakayı böyle ele verdi

Bir saat içinde 830 bin liralık 24 tane telefon çalan hırsız yakayı böyle ele verdi

Ulusal basındaki cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 15 Haziran'ı 16'sına bağlayan gece bir hırsız, sarayda Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Sivil Kabine Müdürü Samuel Mvondo Ayolo'nun ofisine girdi.

Olay sırasında birkaç noktada cam kırıkları olduğu tespit edildi.​​​​​​​ Hırsız, ofisten bazı belgeleri ve bir miktar para alarak Palais d'Etoudi’den kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI ÇALIŞMIYORDU

Hırsızlığın yaşandığı esnada saraydaki güvenlik kameralarının çalışmaması, ülkede tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.