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Ülkeyi şoke eden olay! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Temmuz 2024 08:59 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:01
Ülkeyi şoke eden olay! Cumhurbaşkanlığı Sarayı&#039;na hırsız girdi

Kamerun’da Palais d'Etoudi adlı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen ay hırsız girdiği bildirildi.

Ulusal basındaki cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 15 Haziran'ı 16'sına bağlayan gece bir hırsız, sarayda Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Sivil Kabine Müdürü Samuel Mvondo Ayolo'nun ofisine girdi.

Olay sırasında birkaç noktada cam kırıkları olduğu tespit edildi.​​​​​​​ Hırsız, ofisten bazı belgeleri ve bir miktar para alarak Palais d'Etoudi’den kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI ÇALIŞMIYORDU

Hırsızlığın yaşandığı esnada saraydaki güvenlik kameralarının çalışmaması, ülkede tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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