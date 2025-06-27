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 | Berrak Arıcan

Ülkeyi süper karıncalar sardı: Elektriği ve interneti kesiyorlar

Akdeniz bölgesine özgü olan Tapinoma magnum istilacı karınca türü Almanya'yı adeta fethetti. Karıncalar, halka büyük zorluklar çıkarmaya başladı. Artık internet ve elektrik altyapılarını çökertiyorlar.

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Ülkeyi süper karıncalar sardı: Elektriği ve interneti kesiyorlar
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 11:13

Akdeniz bölgesine özgü olan 'süper karıncalar', Fransa, Almanya ve İsviçre'ye yayıldı. Almanya'da ise durum giderek kötüleşiyor. Tapinoma magnum isimli istilacı karıncalar koloniler halince adeta ülkeyi fethetti.

Ülkeyi süper karıncalar sardı: Elektriği ve interneti kesiyorlar

ELEKTRİĞİ VE İNTERNETİ KESİYORLAR

Özellikle Almanya'nın Baden-Württemberg, Renanya-Palatina, Hessen ve son olarak Saksonya eyaletlerinde yayılan istilacı tür, Kehl'de ise elektrik ve internet kablolarını tahrip etmeye başladı. Hatta kaldırım altlarını kazmaları nedeniyle altyapı çökmeleri yaşanıyor. Bu yüzden bazı çocuk parkları bile kapatılmak zorunda kaldı, gerekçe için güvenlik gösterildi.

İstilacı karıncalar çevreye keskin, kötü bir koku da yayıyorlar ve koloniler halinde gezmeleri nedeniyle koku etrafı sarabiliyor.

Ülkeyi süper karıncalar sardı: Elektriği ve interneti kesiyorlar

YAYILMANIN BAŞLICA SEBEBİ İTHALAT

The Sun'ın haberine göre, karıncaların Almanya'ya yayılmasındaki sebeplerin başında bahçe merkezlerinden ve Akdeniz bitkilerinden yapılan ithalat geliyor.
Alman Doğa Müzeleri bir proje başlattı ve halka, karınca kolonilerini gördükleri yerleri bildirmeleri istendi. Uzmanlar, kimyasal müdahalenin ise etkili olmadığını belirtiyor. Belediyeler, sıcak su cihazlarıyla müdahalelere başladılar.

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ETİKETLER
#Almanya
#Akdeniz
#fatsa
#Yılbaşı
#Istilacı Karıncalar
#Tapinoma Magnum
#Avrupa Yayılımı
#Çevresel Tehdit
#Habitat Bozuluşu
#Dünya
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