Ulusal radyoda büyük skandal! Ünlü komedyen Netanyahu'yu eleştirdi, işinden oldu

12 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:53

Fransız komedyen Guillaume Meurice, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirel sözleri nedeniyle ulusal radyo kuruluşu Radio France'taki işinden çıkarıldı.

NETANYAHU YÜZÜNDEN İŞİNDEN OLDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız komedyen Meurice, Radio France'a bağlı Radio Inter'deki programda, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu'yu mizah yollu eleştiren ifadeleri nedeniyle işinden oldu.

RADİO FRANCE, İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Radio France Yürütme Kurulu Başkanı Sibyle Veil, komedyenin işten çıkarılmasına ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, bu kararın, Meurice'in "inatçılığı ve tekrar eden sadakatsizliği" nedeniyle alındığını belirtti.

"BİZE BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADI"

Kurum içinde "ifade özgürlüğünün ve mizahın hiçbir şekilde hedef alınmadığını" savunan Veil, komedyenin uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiğini ve kendilerine işten çıkarmak dışında başka seçenek bırakmadığını ileri sürdü.