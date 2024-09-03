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Uluslararası havalimanında 300 mermi bulundu! Güney Kore ABD askerlerinden şüpheleniyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:16
Uluslararası havalimanında 300 mermi bulundu! Güney Kore ABD askerlerinden şüpheleniyor

Güney Kore'de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki çöp kutusunda 300 gerçek mermi ülkeyi alarm durumuna geçirdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'nın çöp kutusunda bulunan 300 gerçek mermi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Havalimanı yönetimi, mermilerin 1 numaralı terminalin doğu bölümünde çalışan bir temizlik görevlisi tarafından bir çöp kutusunda bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası havalimanında 300 mermi bulundu! Güney Kore ABD askerlerinden şüpheleniyor - 1. Resim

ABD ASKERLERİNİN İŞİ OLABİLİR

Polis, inceleme başlattı fakat suç unsuruna rastlanmadı. Yetkililer, mermilerin ülkede konuşlu ABD askerleri tarafından uçuş öncesinde çöpe atılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Olayla ilgili detaylı soruşturma ise devam ediyor. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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