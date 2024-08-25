Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:02
Tayland-Çin uluslararası demiryolu projesinin tünel inşaatı sırasında göçük felaketi yaşandı. Hızlı tren tünelinin 3 kilometre içerisinde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.
Tayland ile Çin arasında uluslararası bir tünel olarak inşa edilen hızlı tren tünelinin girişinden 3 kilometre içeride göçük meydana geldi.
Tayland Demiryolları Genel Müdürü Pichet Kunathammarak sabah saatlerinde olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saat ile 01.00 sıralarında yüksek hızlı tren tünelinde meydana gelen toprak kayması ve göçük nedeniyle 3 işçinin kayıp olduğunu belirtti.
Pichet, kayıp işçilerin Çinli uzman, Çinli ekskavatör operatörü ve Myanmarlı kamyon şoförü olduğunu belirtti.
Pichet ayrıca kazanın, tünelin ucunda yapılan ekskavatör çalışması sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
Kayıp işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı