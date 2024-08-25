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Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:02
Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

Tayland-Çin uluslararası demiryolu projesinin tünel inşaatı sırasında göçük felaketi yaşandı. Hızlı tren tünelinin 3 kilometre içerisinde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Tayland ile Çin arasında uluslararası bir tünel olarak inşa edilen hızlı tren tünelinin girişinden 3 kilometre içeride göçük meydana geldi.

Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı - 1. Resim

Tayland Demiryolları Genel Müdürü Pichet Kunathammarak sabah saatlerinde olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saat ile 01.00 sıralarında yüksek hızlı tren tünelinde meydana gelen toprak kayması ve göçük nedeniyle 3 işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı - 2. Resim

Pichet, kayıp işçilerin Çinli uzman, Çinli ekskavatör operatörü ve Myanmarlı kamyon şoförü olduğunu belirtti.

Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı - 3. Resim

Pichet ayrıca kazanın, tünelin ucunda yapılan ekskavatör çalışması sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı - 4. Resim

Kayıp işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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