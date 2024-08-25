Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

25 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:02

Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Tayland ile Çin arasında uluslararası bir tünel olarak inşa edilen hızlı tren tünelinin girişinden 3 kilometre içeride göçük meydana geldi.

Tayland Demiryolları Genel Müdürü Pichet Kunathammarak sabah saatlerinde olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saat ile 01.00 sıralarında yüksek hızlı tren tünelinde meydana gelen toprak kayması ve göçük nedeniyle 3 işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Pichet, kayıp işçilerin Çinli uzman, Çinli ekskavatör operatörü ve Myanmarlı kamyon şoförü olduğunu belirtti.

Pichet ayrıca kazanın, tünelin ucunda yapılan ekskavatör çalışması sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Kayıp işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.