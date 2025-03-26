Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar mikropsuzluktan hastalanıyor! Çok temiz olması hasta ediyor

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların neden hastalığını çözdüler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çok temiz ve mikropsuz olması nedeniyle hastalandığı ortaya çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar cilt hastalıkları, alışılmadık alerjiler, mantar, uçuk ve zona gibi çeşitli enfeksiyonlarla boğuşuyorlar. Bilim insanları, astronotlarda oluşan bu hastalıkların nedenini artık bulduklarını düşünüyorlar. Bilim insanlarına göre, yörüngedeki laboratuvarda yeterince mikrop yok.

İSTASYONDA MİKROP TÜRLERİ YETİŞTİRİLEBİLİR

Vücutta bulunan bakteriler ya da mikroplar genellikle insanlar tarafından uzaya taşınıyor. Fakat Dünya üzerinde serbest gezen mikrop çeşitliliği uzayda yok. Bu tür mikrobiyal dengesizliklerin kronik iltihaplı hastalıklarla bağlantılı olduğu belirtiliyor ve araştırmacılar, ISS'de çeşitli mikrop türlerinin yetiştirilmesinin astronot sağlığını iyileştirebileceğini düşünüyorlar.

SAĞLIKLI MİKROP GİRİŞİ YOK

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego Mikrobiyom İnovasyon Merkezi müdürü Rob Knight, "Bahçecilikle uğraşırken sağlıklı toprağa maruz kalmakla, vücudumuzda bulunan bakterilerle arasında büyük bir fark var. Bu, dışarıdan gelen sağlıklı mikrop kaynaklarının sürekli girişinin olmadığı sıkı bir şekilde kapalı bir ortamda olduğumuzda olan şeydir." diyerek ifade ediyor.

BAKTERİLERİN ÇOĞU İNSAN KAYNAKLI

Araştırmacılar, istasyonun Dünya'daki yaşam alanlarından daha steril olduğunu ve orada tanımladıkları bakterilerin bağışıklıkla ilgili semptomlarla ilişkili olduğunu belirttiler.

Cell dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, mikrop haritasını çıkarmak için astronot ve mikrobiyolog Kathleen Rubins, istasyondaki 700'den fazla yüzeyden ve 60'tan fazla kontrolden örnek aldılar. Bulunan bakterilerin çoğu, insanlarda yaşayan bakterilerdi, Dünya'daki bakteriler değildi.