Umman'da petrol tankeri battı: 1 mürettebat öldü, 9'u kurtarıldı

18 Temmuz 2024 06:02 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 06:04

Burdur Belediyesinde güvenlik görevlisi intihar etti: Bıraktığı not ise dikkat çekti

Burdur Belediyesinde güvenlik görevlisi intihar etti: Bıraktığı not ise dikkat çekti

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi tarafından sosyal medya platformu X’ten yapılan yazılı açıklamada, Umman Sultanlığı'nın Dukum kentindeki Ra’s Madraka bölgesinin 25 deniz mili güneydoğusunda, Umman Denizi'ne bakan bir alanda Komor Adaları bayrağı taşıyan ve pazartesi günü batan "Prestige Falcon" adlı petrol tankerinin enkazından bir mürettebatın cenazesine ulaşıldığı, 9 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, geminin 13'ü Hindistan 3'ü Sri Lanka uyruklu 16 kişilik mürettebatından kayıp olanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Umman’ın güney doğusundaki el-Vusta vilayetine bağlı sahil kenti Dukum, ekonomik açıdan stratejik bir konuma sahip.