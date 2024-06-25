UNESCO Dünya Mirası'na adını kazımaya çalışırken yakayı ele verdi

25 Haziran 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:36

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan antik kent Pompei'de akılalmaz bir olay yaşandı. Vezüv Yanardağı'nın eteğinde bulunan korunmuş şehir, Roma uygarlığının en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen Pompei'de bir turist adının baş harfini kazırken yakalandı.

UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği, İtalya'nın en popüler turistik yerinde Kazakistanlı turistin yaptığına tepkiler çığ gibi büyürken yetkililerden açıklama geldi.

TURİSTİN CEZASI KESİLDİ

İtalyan yetkililer, duvardaki kazının onarılması için yapılacak olan restorasyon çalışmasının bedelinin kendisine ödetileceğini söyledi.

Hasarın kesin maliyeti henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.