UNESCO Dünya Mirası'na adını kazımaya çalışırken yakayı ele verdi
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
25 Haziran 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:36
İtalya'nın UNESCO Dünya Mirası alanı sayılan antik kenti Pompei'de bir turist adını duvara kazımaya çalışırken yakayı ele verdi. İtalyan yetkililer, anında cezasını kesti.
İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan antik kent Pompei'de akılalmaz bir olay yaşandı. Vezüv Yanardağı'nın eteğinde bulunan korunmuş şehir, Roma uygarlığının en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen Pompei'de bir turist adının baş harfini kazırken yakalandı.
UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği, İtalya'nın en popüler turistik yerinde Kazakistanlı turistin yaptığına tepkiler çığ gibi büyürken yetkililerden açıklama geldi.
TURİSTİN CEZASI KESİLDİ
İtalyan yetkililer, duvardaki kazının onarılması için yapılacak olan restorasyon çalışmasının bedelinin kendisine ödetileceğini söyledi.
Hasarın kesin maliyeti henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri