UnitedHealth CEO'sunu öldüren Mangione'ye 11 suçlama yöneltildi! 'Hükümet politikasını etkileme' iddiası

18 Aralık 2024 08:13 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 08:14

ABD'yi sarsan suikastın faili Luigi Maggione'nin Brian Thompson'ı "bir hükümet biriminin politikasını gözdağı veya baskı yoluyla etkilemek" amacıyla öldürdüğü iddia ediliyor. Bu, 11 suçlamadan sadece biri!

UnitedHealth Group yöneticisi Brian Thompson'ı Manhattan​'da öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, 11 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Mangione özellikle birinci derece cinayetle ve aynı zamanda terör eylemi bağlamında cinayetle suçlandı.

"HÜKÜMET POLİTİKASINI ETKİLEME" SUÇLAMASI

İddianamede, Maggione'nin Thompson'ı "sindirme veya baskı yoluyla bir hükümet biriminin politikasını etkilemek" amacıyla öldürdüğü iddia ediliyor. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, iddianameyi açıklayan bir beyanında, "Bu tür önceden planlanmış, hedefli silahlı şiddete tolerans gösterilemez ve verilmeyecektir" dedi.

Maggione'nin New York savunma avukatı Karen Friedman Agnifilo, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

SEBEBİ SIRT AĞRISI MI?

"Ivy League" okulundan mezunu Mangione, 5 günlük bir insan avının ardından 9 Aralık'ta Thompson'ı Manhattan'daki bir otelin önünde şirket konferansı öncesinde öldürmüştü. Arkadaşlarına ve sosyal medya paylaşımlarına göre Maggione, günlük hayatını etkileyen kronik sırt ağrısından muzdaripti ancak kişisel sağlığının cinayette bir rol oynayıp oynamadığı henüz belli değil.

Maggione şu anda geçen hafta tutuklandığı Pensilvanya'da silah suçlamasıyla tutuluyor. Savcı Bragg şüphelinin New York'a iadesini istiyor.