Ünlü ABD'li aktör Gazze'ye gidiyor! Game Of Thrones'un yıldızlarından biriydi

İtalya’nın Katanya Limanı’ndan Gazze’ye hareket eden "Madleen" yelkenlisinde Greta Thunberg ve Game of Thrones oyuncusu Liam Cunningham da yer alıyor. Amaç: ablukanın sembolünü kırmak ve insani yardımı ulaştırmak.

Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını sembolik olarak kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition - FFC) yeni misyonu başladı. "Madleen" isimli 18 metrelik yelkenli, bugün İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze rotasına doğru denize açıldı.

İSRAİL'İN SALDIRMASI BEKLENİYOR

Yelkenli, süt tozu, tıbbi malzeme ve yaşamsal diğer yardımlarla yüklü. Yolculuk, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedefliyor. Koalisyon, "Bu tamamen barışçıl ve silahsız bir misyondur. Uluslararası hukuka uygun yürütülüyor. Her türlü müdahale sivillere yönelik yasa dışı bir saldırı olacaktır" açıklamasında bulundu.

KÜRESEL DESTEK VE TANIDIK YÜZLER

Yola çıkmadan önce limanda toplanan kalabalık, Filistin bayraklarıyla yolculara destek verdi. Yelkenlideki 12 kişi arasında çevre aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı oyuncu Liam Cunningham da bulunuyor. Thunberg, yaptığı açıklamada bu misyonun bir “zorunluluk” olduğunu belirterek, "Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz" dedi.

Üzerinde "Özgür Filistin" yazılı tişört ve kefiyesiyle konuşan Thunberg, Filistinlilerin yıllardır baskıya, açlığa ve etnik temizlik girişimlerine maruz kaldığını vurguladı. "Bu, bizim hükümetlerimizin ve şirketlerimizin de dahil olduğu sistemik bir destekle mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ TEHLİKELER GÖZ ARDI EDİLMİYOR

FFC’nin daha önceki yardım misyonlarından biri olan "Conscience" gemisi, 2 Mayıs’ta Malta açıklarında insansız hava aracıyla vurulmuştu. Geminin gövdesinde ciddi hasar meydana gelmiş, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta’nın haberine göre, saldırıdan önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağı Malta çevresinde saatlerce tur atmıştı. İsrail devlet televizyonu KAN da uçağın bölgedeki varlığını doğrulasa da saldırı emrini üstlenmedi.

TEHLİKE YİNE KAPIDA

İtalyan medyasına göre, Madleen’in de uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından engellenme riski bulunuyor. Yaklaşık bir hafta süreceği tahmin edilen yolculukta yelkenli, Gazze açıklarına ulaşmayı amaçlıyor.