Ünlü CEO’lardan Trump’a uyarı: Vergi planın halkı vuracak

28 Kasım 2024 12:09 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:10

Trump’ın ithalat vergisi planı, gıda, mobilya ve teknoloji gibi temel ürünlerin fiyatlarını yükseltecek. Şirketler uyarıyor: "Bu yük, doğrudan tüketicinin cebini yakacak."

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından gündeme gelen yeni vergi​ planı, iş dünyasında endişe yaratıyor. Fortune 500 listesinde yer alan birçok şirketin yöneticisi, Trump’ın Çin, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulama kararının tüketicilere büyük bir yük bindireceğini söylüyor.

Trump​, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, başkanlığının ilk gününde bu vergileri devreye sokacağını duyurdu. Ancak bu adımın, zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden halkı daha da zorlayacağı belirtiliyor.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

ABD’nin büyük perakende zincirlerinden Best Buy’ın CEO’su Corie Barry, ek vergilerin çoğunun fiyat artışı olarak tüketiciye yansıyacağını belirtti. Barry, “Tüketici elektroniği sektöründeki ürünlerin büyük çoğunluğu ithal ediliyor. Bu nedenle ek vergiler, doğrudan fiyatlara etki edecek” dedi.

Mobilya devi Ikea’nın yöneticisi Jesper Brodin ise düşük fiyat politikasını sürdürmenin artık daha zor olacağını vurguladı. CNN’e konuşan Brodin, “Vergiler bizim düşük fiyat politikamızı sürdürmemizi zorlaştırıyor. Bu durumun asıl etkisi tüketiciler üzerinde olacak” diye konuştu.

''MOBİLYA SEKTÖRÜ DE ETKİLENECEK''

Home Depot CEO’su Edward Decker da mobilya sektöründeki etkilerin geniş çaplı olacağını söyledi. Reuters’a konuşan Decker, “Ek vergiler, sadece bir şirketi değil, tüm sektörü etkileyecek. İthalat yapan herkes bu durumdan zarar görecek” dedi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DE BASKI ALTINDA

Tüketici elektroniği sektörünün de bu durumdan ciddi şekilde etkileneceğini belirten Corie Barry, “Bu ürünler temel ihtiyaçlar arasında ve fiyatların artması kimseye yardımcı olmaz” diyerek ek vergilerin tüketicilere olumsuz yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Walmart’tan Uyarı

Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart’ın finans müdürü John David Rainey de ek vergilerin enflasyonu tetikleyeceğini söyledi. Fox News’a konuşan Rainey, “Vergiler enflasyonist bir etki yaratacak ve biz de bundan etkileniyoruz. Fiyatları düşük tutmak için tedarikçilerimizle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

HALK DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Trump’ın yeni vergi planı, iş dünyası için büyük bir sınav olacak gibi görünüyor. Ancak bu kararın asıl yükünü tüketicilerin taşıyacağı açık. Ek vergiler, gıda, mobilya ve teknoloji gibi temel ihtiyaçların fiyatlarını yükselterek halkın alım gücünü daha da zorlayacak.