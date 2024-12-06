Ünlü CEO'yu öldüren suikastçıyı yakalatana 10 bin dolar ödül! Zanlının yeni fotoğrafları paylaşıldı

06 Aralık 2024 07:19 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:20

New York polisi, Manhattan'ın merkezinde UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı, planlı bir saldırıyla, sırtından ateş öldüren şüphelinin iki yeni fotoğrafını yayımladı.

New York Polisi (NYPD), ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın Manhattan​ şehir merkezinde öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelinin iki yeni fotoğrafını yayımladı. Kişi koyu renkli giysiler giyiyor ancak bu son görüntülerde yüzü örtülmüyor. NYPD'nin X platformundaki hesabından yapılan paylaşımında suiaktçının fotoğraflarıyla birlikte,"4 Aralık'ta Manhattan'da meydana gelen bir cinayetle bağlantılı olarak sorgulanmak üzere aranan şüpheli" ifadelerine yer verildi.

BAŞIHNA ÖDÜL KONDU

Açıklamanın devamında ise "Bu rastgele bir şiddet eylemi gibi görünmüyor; tüm göstergeler bunun önceden planlanmış, hedefli bir saldırı olduğunu gösteriyor. NYPD soruşturması devam ediyor ve halktan yardım istiyoruz" denildi.

Dava hakkında herhangi bir bilgisi olanlardan tutuklama ve mahkûmiyete yol açan bilgi verene 10.000 dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ DEVREDE

Öte yandan BBC'ye göre polis, saldırganı bulmak için yüz tanıma yazılımını da devreye soktu. BBC'nin bildirdiğine göre, biyometrik yüz arama motorları, şüphelinin yüzünü analiz ederek ve benzer bir kişiyi aramak için çevrimiçi fotoğraflardan oluşan devasa bir veritabanı kullanarak çalışıyor. Bu arama-kimlik belirleme yönteminin başarılı olması için, fotoğrafın şüphelinin yüzünü açıkça göstermesi ve aracın gözleri, kulakları, burnu ve ağzı gibi bir dizi özelliği ölçmesine olanak sağlaması gerekir.

KURŞUNLARDA "ŞİFRELİ MESAJ" İDDİASI

New York Post'un aktardığı polis kaynaklarına göre, saldırganın kullandığı mermilerin üzerine şifreli bir mesaj bıraktığı iddia ediliyor. NYPD'ye göre yetkililer cinayetin nedenini bulmaya çalışırken, cinayet mahallinde üç adet sağlam kurşun ve üç adet 9 mm'lik boş kovan bulundu. Üzerinde "reddet", "ifade et" ve "savun" kelimeleri yazılıydı; bu da katilin bir mesaj göndermeye çalıştığını gösteriyordu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre bu sözler, sigorta şirketlerini ve sigorta şirketlerinin tazminat taleplerini reddetmek için kullandıkları taktikleri eleştiren bir kitabın başlığına oldukça benziyor.