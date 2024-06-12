Ünlü diyetisyenin ardından Yunan Adası'nda peş peşe kayıplar yaşanıyor

12 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:54

BBC'nin sunucusu ve aralıklı orucun mucidi olarak bilinen Michael Mosley'in Yunan Adası Sömeki'de (Simi Adası) 4 günlük kayıp sürecinin ardından ölü bulunmuştu. Bu kez Yunanistan'ın Amargos Adası'na tatile giden 59 yaşındaki ABD'li emekli polis kayboldu.

HAVADA, DENİZDE, KARADA ARAMA ÇALIŞMALARI

Amorgos'un turizmden sorumlu belediye başkan yardımcısı Popi Despotidis "ABD vatandaşının yürüyüş yaptığı rotada karadan havadan İHA (insansız hava aracı) ile ve denizden arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ABD’li turistin kaybolmadan bir saat önce tatile geldiği kız kardeşine bulunduğu yerden fotoğraf gönderdiği belirtildi.

HOLLANDALI TURİST DE KAYBOLMUŞTU

Öte yandan Mosley’den sonra, 2 gün önce Sakız Adası’nda (Sisam) Hollandalı turist kaybolmuştu. Hollandalı turisti arama çalışmaları sürüyor.

MICHAEL MOSLEY'İN KAYBOLMASI

İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley, tatil yaptığı Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda çarşamba günü yürüyüş yapmak için çıktı, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Polis temsilcisi temsilcisi Konstantina Dimoglidou İngiliz Mirror'a yaptığı açıklamada, soruşturmaların perşembe sabahı erken saatlerde başladığını doğrulamıştı.

Dimoglidou, Mosley'in telefonunun sahilde bulunduğunu söylemişti ve kaybolduğu anlara ilişkin bilinenleri şu şekilde anlatmıştı:

"Simi'nin Pedi bölgesindeki evine dönmeye karar verdiğinde başka bir çiftle birlikte Agios Nikolaos sahilindeydi. Saat öğleden sonra 1.30 civarındaydı ve telefonunu sahilde unutmuştu. Onu bulmak için yapılan her türlü girişim başarısızlıkla sonuçlandı.''

MOSLEY ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ada'daki alarm durumu 4 günün ardından gelen acı haberle son buldu. 62 yaşındaki ünlü sunucunun cansız bedenine ulaşıldı.

Michael Mosley'in otopsisinde herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirtildi. Cesedin ileri derecede çürümüş olması tam ölüm nedeninin belirlenemediği aktarıldı.