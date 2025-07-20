Ünlü dublör flyboard yaparken yere çakıldı! Yüzlerce kişinin önünde korkunç ölüm

Mısır'da bir otelde misafirlere su sporlarında son zamanlarda çok meşhur olan 'flyboard' ile gösteri yapan ünlü dublör Magdy Abdelghany, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yüzlerce misafire flyboard ile gösteri yaptığı sırada ekipmanının arızalanması nedeniyle yere çakılan dublör, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 44 yaşındaki dublörün ağır jafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Su jetleriyle havaya fırlatma gösterileri yapan heyecan tutkunu dublörün güvenlik kaskı takmadığı açıklandı. The Mirror'ın haberine göre, Kızıldeniz Güvenlik Müdürü Hassan Abdel Aziz, "Flyboard'cu gösteri sırasında çok yüksekten düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan ön incelemede, sporcunun gösteri sırasında düşerek başından çok sayıda yaralanma geçirdiği tespit edildi." dedi.