Ünlü ekonomi tahmincisi Armstrong'dan yeni iddia: Amerika 2032'de çökecek! Japon ve Rus krizlerini bilmişti

20 Ekim 2024 14:36 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:59

Ekonomi tahmincisi Martin Armstrong, yapay zeka destekli "Socrates" adlı bilgisayar sistemine dayanarak 3. Dünya Savaşı'nın başlamak üzere olduğunu ve ABD'nin 2032 yılına kadar çökeceğini tahmin ediyor. Armstrong, Socrates'in daha önce Japonya'nın 1989'daki emlak krizini ve Rusya'nın 1998'deki mali krizini doğru tahmin ettiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü ekonomi tahmincisi Martin Armstrong, 3. Dünya Savaşı​'nın eli kulağında olduğunu ve savaşın ABD'nin 2032 yılına kadar çöküşüne yol açacağını öngördü. Armstrong, dünya haber akışlarını izleyen ve küresel eğilimlerin arkasındaki temel haber olaylarını ilişkilendiren, 'Socrates' adlı yapay zeka​ destekli bir bilgisayar kullanarak bu çıkarımı yaptığını belirtti.

Socrates'i kullanarak Japonya'nın 1989'daki emlak krizini ve Rusya'nın 1998'deki mali krizini de bilen Armstrong, son veri analizine dayanarak Ukrayna'daki mevcut çatışmanın daha geniş bir uluslararası çatışmaya dönüşeceğine inanıyor. Armstrong, DailyMail.com sitesine verdiği demeçte "Bence bu dünyadaki tek gerçek yapay zeka sistemi" dedi.

KÜRESEL ÇATIŞMALARI ÖNGÖREBİLİYOR

Armstrong, 1970'ler ve 80'lerde hedge fon ticaretini otomatikleştirecek bir program oluşturma isteğinden dolayı bu yapay zeka programını geliştirdi. Ancak zamanla, kodunun aynı zamanda küresel çatışmaları öngörebileceğini fark etmeye başladı.

Armstrong, Haziran 1998'de "bilgisayarın Rusya'nın çökeceğini öngördüğünü" ve bunun uzun vadeli bir sermaye yönetim krizine dönüştüğünü belirtti. "Her şey sermaye akışlarıyla ilgilidir" diye konuştu.

Bu yaz Armstrong, Rusya'nın müttefiki Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın Donetsk bölgesine, yıllık 115 milyon dolar karşılığında Rusya'ya yeniden yapılanma çabalarında yardımcı olmak üzere kendi birliklerini gönderme sözü vermesiyle, Socrates finans modelinin dışında rahatsız edici bir doğrulama gördü.

ABD KONGRESİ'NE DÜNYA EKONOMİSİNİ ANLATMIŞTI

Armstrong, haziran ayında şunları yazdı: "Bu durum Batı'nın da aynı gerekçeyle Ukrayna'ya asker göndermesine kapı açıyor. Tüm satranç taşları aynı hizada ve hazır."

New Jersey'de doğan Armstrong, 1960'larda avukat babası tarafından bilgisayarlarla ilgilenmeye teşvik edildi ve bu hobisi 1966 Çöküşü'nün ortasında piyasalara olan hayranlığını körükledi. Özellikle patlama ve çöküş döngülerine takıntılı hale geldi ve farklı piyasalarda aynı tür salınımların tekrarlandığını fark etti.

Armstrong 80'li ve 90'lı yıllarda ABD Kongresi'ne dünya ekonomisi hakkında bilgi verdi, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı ziyaret etti ve CIA'in Rusya'nın 1998'deki mali çöküşünün ardından uzmanlığına başvurduğunu söyledi. Açıklamasında, "Bugün bilgisayar dünyanın dört bir yanından raporlar çekiyor ve her gün 1000'den fazla tahmin raporu yazıyor" dedi.

ARMSTRONG, DOLANDIRICILIKLA DA SUÇLANDI

Bununla birlikte Armstrong tartışmalı bir figür. 80'ler ve 90'larda ün kazandıktan sonra, 1999 yılında yatırımcıları 700 milyon dolar dolandırdığı ve "üç milyar dolarlık saadet zinciri" olarak tanımlanan olay nedeniyle 11 yıl hapis yattı. New York Times'ın belirttiğine göre Armstrong, ceza almadan önce 2000'den 2007'ye kadar sivil itaatsizlikten yedi yıl hapis yattı.

Armstrong, 2025 yılında Ukrayna'da işlerin kızışacağına ve muhtemelen 2027'de sona ereceğine inandığını söyledi. "Bu insanlar sürekli savaş istiyorlar diye konuştu. Donald Trump'ın savaş karşıtı bir aday olduğuna inandığını belirten Armstrong, Robert F Kennedy Jr ile telefonda konuştuğunu ve onun da savaş karşıtı olduğunu söyledi.

ABD, 2032'DE ÇÖKECEK

Armstrong ayrıca mevcut ABD hükümet sisteminin 2032 yılında çökeceğine inanıyor. "Şimdi 2032'de bilgisayarın öngördüğü şey, kabaca her 300 yılda bir hükümetlerin şekil değiştirdiği döngülerden geçiyoruz" diye açıkladı.