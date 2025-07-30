Ünlü fenomen canlı yayında katledildi! Ölmeden önceki son sözü gerçeğe ışık tuttu

28 yaşındaki TikTok fenomeni Keyla Andreina González Mercado, canlı yayın sırasında başından vurularak hayatını kaybetti.

Kan donduran olay, Ekvador'un Guayaquil şehrinde yaşayan 28 yaşındaki TikTok fenomeni Keyla'nın evinde meydana geldi. İddiaya göre Keyla, arkadaşı ve arkadaşının erkek arkadaşı Manuel Andrés Álava Lázaro ile alkol alırken şakalaştı.

Canlı yayında Keyla'nın zanlıya dönerek "Beni iki kez vur, ama biraz içmeme izin ver," dediği duyuldu. Ardından "Kafama iki el ateş et, tek seferde ölürüm, acı çekmek istemiyorum" sözleri geldi. Bu sırada arkadaşı "hayır, hayır" diyerek tepki verdi, ancak Keyla zanlının adını bağırdıktan sonra iki el silah sesi duyuldu.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yayın aniden kesildi. Arkadaşı hemen Keyla'nın ailesine koşarak haber verdi. Zanlı Manuel Andrés Álava Lázaro motosikletine binip olay yerinden kaçarken, zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, zanlının daha önce dört kez hırsızlıktan sabıkası olduğunu açıkladı.

Keyla ağır yaralanmış halde yere yığılırken, olayın şaka mı gerçek mi olduğu ilk başta anlaşılamadı. Ailesi, genç kadının şakacı bir mizacı olduğunu, bu nedenle böyle sözler söylediğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca zanlının yüzünde gözyaşı, boynunda ise tüfek dövmesi olduğu öğrenildi.