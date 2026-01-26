Menü Kapat
Benim Sayfam
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

Ocak 26, 2026 09:47
1
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

Yaşlanmayı ölçen epigenetik saatlerin mimarı Steve Horvath'a göre insan ömrünü 150 yıla çıkarmak artık hayal değil. Bilim dünyasında uzun yaşam tartışması yeniden alevlenmiş durumda.

Son günlerde teknoloji ve bilim çevrelerinde en çok konuşulan başlıklardan biri yine insan ömrü oldu. Özellikle Elon Musk'ın ölüm ve biyolojik sınırlar üzerine yaptığı açıklamalar, "İnsan ne kadar yaşayabilir?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Tartışma büyürken, bu alandaki en önemli isimlerden biri olan ünlü genetikçi Steve Horvath da dikkat çekici bir öngörüyle sahneye çıktı.

2
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

Horvath'a göre, bilimsel gelişmeler insan ömrünü 150 yıla kadar uzatmayı mümkün kılacak. Üstelik bu görüş, soyut bir temenniden ibaret değil; yıllara yayılan somut araştırmalara dayanıyor.

3
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

YAŞLANMA ARTIK ÖLÇÜLEBİLİR BİR SÜREÇ

Uzun yıllar boyunca yaşlanma, kaçınılmaz ve büyük ölçüde açıklanamayan bir süreç olarak görüldü. Ancak Horvath'ın geliştirdiği "epigenetik saatler" bu algıyı kökten değiştirdi. Bu yöntem, DNA üzerinde zamanla biriken metilasyon değişimlerini inceleyerek biyolojik yaşı sayısal olarak ortaya koyuyor

4
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

Kısacası, takvim yaşı ile vücudun gerçek durumu arasındaki fark artık net biçimde ölçülebiliyor. Bu da yaşlanmayı soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, müdahale edilebilir bir biyolojik mekanizma haline getiriyor. Bilim dünyasında Horvath'ın çalışmaları bu yüzden uzun ömür araştırmalarının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

5
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

"150 YIL KESİNLİKLE MÜMKÜN"

Horvath, TIME'a verdiği son röportajda, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının "kesinlikle gerçekleşeceğini" söylüyor. Bin yıl yaşama fikrini ise açıkça bilim kurgu olarak nitelendiriyor. Yani beklentilerini bilinçli şekilde sınırlıyor ama 150 yıl konusunda oldukça net.

Bu iddianın arkasında, yaşlanmanın yalnızca yavaşlatılabileceği değil, belirli noktalarda tersine çevrilebileceği fikri yatıyor. Horvath'a göre bu artık teorik bir tartışma değil; zamanlama meselesi.

6
Ünlü genetikçi Steve Horvath'tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

YAPAY ZEKÂ VE BİYOTEKNOLOJİ HIZ KAZANDIRIYOR

Bugün Horvath çalışmalarını, hücresel gençleşmeye odaklanan biyoteknoloji şirketi Altos Labs bünyesinde sürdürüyor. Amaç oldukça net: Yaşlanmayla bozulan hücresel işleyişi yeniden sağlıklı hale getirmek ve buna bağlı hastalıkları geriye çevirmek.

Horvath, yalnızca akademik yayınlarla yetinmek istemediğini, gerçek hayatta klinik karşılığı olan çözümler üretmeye odaklandığını özellikle vurguluyor. Bu noktada yapay zekâ ve büyük veri analizleri de devreye giriyor. Ona göre biyolojik verinin ölçeği ile hesaplama gücünün birleşmesi, uzun ömür araştırmalarını beklenenden çok daha hızlı bir noktaya taşıdı.

