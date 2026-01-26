Ünlü genetikçi Steve Horvath’tan iddialı çıkış: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

“150 YIL KESİNLİKLE MÜMKÜN”

Horvath, TIME’a verdiği son röportajda, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının “kesinlikle gerçekleşeceğini” söylüyor. Bin yıl yaşama fikrini ise açıkça bilim kurgu olarak nitelendiriyor. Yani beklentilerini bilinçli şekilde sınırlıyor ama 150 yıl konusunda oldukça net.

Bu iddianın arkasında, yaşlanmanın yalnızca yavaşlatılabileceği değil, belirli noktalarda tersine çevrilebileceği fikri yatıyor. Horvath’a göre bu artık teorik bir tartışma değil; zamanlama meselesi.