Ünlü jimnastikçi Natalie Stichova selfie uğruna hayatından oldu! 80 metre yüksekten düştü

26 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:47

Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Neuschwanstein Şatosu yakınlarında selfie çekmek isteyen 23 yaşındaki Çek jimnastikçi Natalie Stichova, 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Stichova'nın arkadaşları, şatonun önünde bir Instagram fotoğrafı çekmek için genç kızın dağın kenarına fazla yaklaştığını o esnada dengesini kaybettiğini anlattı. Kaza esnasında Çek jimnastikçinin yanında erkek arkadaşı David ve iki arkadaşları da bulunuyordu.

AİLESİ NATALIE STICHVOCA İÇİN ZOR KARARI VERDİ

Natalie, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, geri dönülemez beyin hasarı nedeniyle zor kararı vermek zorunda kaldı ve doktorlar yapılabilecek bir şey olmadığını söylediğinde yaşam desteğini çekme kararı aldılar.

''ETRAFINA GÜLÜCÜKLER SAÇAN BİRİYDİ''

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Natalie Stichova, sıklıkla dağ zirvelerinde çekildiği fotoğrafları paylaşıyordu.

Kulübü Sokol Pribram Spor Jimnastiği, Natalie'yi "etrafına gülücükler saçan biri" olarak andı ve anısına saygı göstermek için spor salonlarında mum yakılabileceğini duyurdu.