Ünlü jimnastikçi Natalie Stichova selfie uğruna hayatından oldu! 80 metre yüksekten düştü
Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekmek isteyen Çek jimnastikçi Natalie Stichova 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sporcunun sosyal medyasına fotoğraf yüklemek için hayatını riske atmasının ardından ölümü bir kez daha tehlikeyi gözler önüne serdi.
Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Neuschwanstein Şatosu yakınlarında selfie çekmek isteyen 23 yaşındaki Çek jimnastikçi Natalie Stichova, 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Stichova'nın arkadaşları, şatonun önünde bir Instagram fotoğrafı çekmek için genç kızın dağın kenarına fazla yaklaştığını o esnada dengesini kaybettiğini anlattı. Kaza esnasında Çek jimnastikçinin yanında erkek arkadaşı David ve iki arkadaşları da bulunuyordu.
AİLESİ NATALIE STICHVOCA İÇİN ZOR KARARI VERDİ
Natalie, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, geri dönülemez beyin hasarı nedeniyle zor kararı vermek zorunda kaldı ve doktorlar yapılabilecek bir şey olmadığını söylediğinde yaşam desteğini çekme kararı aldılar.
''ETRAFINA GÜLÜCÜKLER SAÇAN BİRİYDİ''
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Natalie Stichova, sıklıkla dağ zirvelerinde çekildiği fotoğrafları paylaşıyordu.
Kulübü Sokol Pribram Spor Jimnastiği, Natalie'yi "etrafına gülücükler saçan biri" olarak andı ve anısına saygı göstermek için spor salonlarında mum yakılabileceğini duyurdu.