Ünlü kahve zincirinin sıcak çikolatasından yiyen çocuk öldü! Türkiye'de de şubesi var

13 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:26

İngiltere, Türkiye'de dahil olmak üzere dünya genelinde birçok şubesi bulunan ünlü kahve zinciri Costa Coffee'nin adının karıştığı skandalı konuşuyor. İddiaya göre, inek sütüne alerjisi olan 13 yaşındaki bir kız, Londra'da söz konusu kahve zincirine ait şubede sipariş ettiği soya soslu sıcak çikolatadan kullanıldığı iddia edilen inek sütü nedeniyle hayatını kaybetti.

Soruşturmada, şiddetli süt alerjisi olan 13 yaşındaki bir kız öğrencinin, soya sütüyle yapılması gereken Costa Coffee sıcak çikolatasından sadece bir yudum aldıktan sonra "ani reaksiyon" gösterdiği ifade edildi.

SİPARİŞ VERİRKEN UYARMIŞLAR

Doğu Londra Adli Tıp Kurumu'na göre, küçüklüğünden beri süt ürünlerine, balık ve yumurtaya alerjisi olan Hannah Jacobs, 8 Şubat 2022'de içeceği içtikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti . Hannah'yı dişçi randevusuna götürmeden önce kahve zincirinden iki paket soya soslu sıcak çikolata sipariş eden annesi Abimbola Duyile, çocuğunun içeceğe verdiği tepkinin ardından "Öfkesinin yerini korkuya bıraktığını" söyledi.

Duyile, Doğu Londra'daki Barking'de yaşayan Hannah'ın alerjisi olduğunu ve kendisine içecek hazırlarken ekipmanı temizlemeleri gerektiğini, bunu da kahve dükkanı çalışanlarına belirttiğini iddia etti.

Mahkemede okunan ifadesinde, "Kahve dükkanına vardığımda servis yapan kişiye ikimizin de sıcak çikolata içmek istediğimizi söyledim. "Hannah'nın inek sütüne karşı ciddi alerjisi olduğunu ve sürahiyi temizlemeleri gerektiğini söyledim - onlar da kabul ettiler. Hannah, kısa bir yürüme mesafesindeki dişçiye gittiğinde içeceğinden ilk yudumu aldı. Hannah aniden ayağa kalkıp tuvalete gitti ve 'bu soya sütü değildi' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

ÖNCE DUDAKLARI VE AĞZI ŞİŞTİ, SONRA ÖLDÜ

Hannah'nın tepkisinin "ani bir şekilde" gerçekleştiğini ve balgam çıkardığını söyleyen anne Duyile daha sonra göğüs ağrısından şikayet eden kızının, dudakları ve ağzının şiştiğini ve bununla birlikte kızının vücudunda kaşıntı başladığını belirtti.

Bunun üzerine eczaneye götürdüğü kızı Hannah'nın burada bayıldığını ifade eden annenin ifadoesine göre eczacı bacağına bir EpiPen enjeksiyonu yaptı. Canlandırma girişimleri başlatıldı ve bir müşteri ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri kısa süre sonra geldi ve canlandırma çabalarına devam etti.

Ancak Hannah hastaneye kaldırılsa da saat 13.00 civarında hayatını kaybetti. Bayan Duyile, mahkemede ifade verirken, içecekleri hazırlamadan önce personele danışma konusunda dikkatli davrandığını da belirterek, "Personelin bunun bir şaka olmadığını bilmesini sağladım" dedi.

İKİNCİ DURUŞMANIN SONUCU MERAK EDİLİYOR

Bayan Duyile, sipariş konusunda "fazlasıyla seçici" davrandığını ve "çılgın bir anne gibi görünebileceğini" ancak tavrının "personele karşı dürüst olması gerektiği" yönünde olduğunu söyledi.

Bayan Duyile, talebine karşı tezgahtarın tepkisi hakkında mahkemeye şunları söyledi: "Söylediklerimi anlamadığını düşünüyorum, bu yüzden söylediklerimi duyabilmesi için öne eğildim" ifadelerini kullandı.

Mehkemenin ikinci duruşması öncesi İngiliz kamuoyu gelişmeleri dikkatle takip ediyor.