Ünlü pizza markasının restoranında salmonella alarmı! 11-19 Ekim tarihinde tüketenler hastaneye çağrıldı

09 Kasım 2024 01:22 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 01:57

Türkiye'de de satılan dünyaca meşhur pizza markası tifo skandalıyla anılıyor. Pizzalarında salmonella bakterisi tespit edilmesiyle Ekim ayının 11-19 tarihinde pizza tüketenler sağlık merkezine çağrıldı.

Domino's Pizza restoranları tifo (salmonella bakterisi) skandalıyla çalkalanıyor. 1-19 Ekim tarihlerinde pizza tüketen kişiler sağlık merkezlerine çağrıldı.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza restoranında Tifo (Salmonella Bakterisi) tespit edildiği ifade edildi. 11-19 Ekim tarihlerinde pizza yiyenlerin sağlık merkezlerine giderek test yaptırması istendi. Sağlık için yüksek risk içeren düzeyde tespit edilen salmonella​ bakterisinin ölüme varan tablolara yol açacağı gerekçesiyle tüketenler hastaneye çağrıldı. Bu bakteri bulaştığında 60 gün içerisinde bakteri nedeniyle ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtiler gösteriyor.

TİFO NEDİR?

Tifo nadir görülen bir bakteri olsa da hastalığa yakalan kişilerde 3 ile 60 gün arasında ishal, kabız, ateş, kusma ve döküntüler ile başlar. Hastalığın antibiyotik tedavisi ile iyileşme gösterebildiği açıklandı. Ancak tedavi edilmediği takdirde iç organlarda yetmezlik, iç kanama gibi etkileri hatta ölüme neden olabileceği ifade edildi.