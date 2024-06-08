Ünlü şarkıcı Taylor Swift sahnede hayranlarını korkuttu! Konsere ara verildi

08 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:35

ABD’li şarkıcı ve söz yazarı, cuma günü İskoçya'daki Murrayfield Stadyumu'nda hayranlarını büyüledi ancak kramp girdiği için gitarını çalmayı kısa bir süreliğine bırakmak zorunda kaldı. Kalabalığa yaptığı açıklamada, "Elim garip bir krampla dondu. Bu çok utanç verici. Pençeyle performans sergilemek gibi. Kimseyle alakası yok." diye konuştu.

Buna rağmen Swift, Edinburgh’daki hayranları için performans sergileme deneyiminden keyif aldığını ve "unutulmaz" bir akşam geçirdiğini belirtti.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; gösteri sırasında “Cruel Summer” ve “Lover” gibi popüler şarkılarını seslendiren 34 yaşındaki şarkıcı, "Edinburgh, bu gece bize verebileceğin her şeyi verdin." dedi.

TURNE DEVAM EDİYOR

Swift, 13, 14 ve 15 Haziran'da Liverpool'da sahne alacak ve 150.000 hayran Anfield'daki gösterileri için şehre akın ettiğinde şehrin Taylor Town olarak yeniden adlandırılacağı kısa süre önce duyuruldu. Liverpool Şehir Meclisi, Swift'in şerefine için şehrin yeni bir isme kavuşacağını duyurdu ve ayrıca ünlü şarkıcının kariyerinin her döneminden ilham alan 11 sanat enstalasyonunun sergilenmesi planlanıyor.

SERVETİNE SERVET KATACAK

Swift'in Cardiff ve Londra'da da sahne alması planlanıyor ve gösterilerinin Birleşik Krallık harcamalarını neredeyse 1 milyar euro artıracağı bildiriliyor. Öte yandan pop yıldızı kısa süre önce ilk kez Forbes'un Dünya Milyarderleri listesine girdi ve tarihte yalnızca müziği veya performanslarıyla 1 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk kişi oldu.