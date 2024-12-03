Ünlü şefin 1 milyon değerindeki turtaları çalındı! Michelin yıldızlısı hırsızlara çağrıda bulundu

03 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:07

İngiltere'de Michelin yıldızlı şefi Tomyy Banks'in yaptığı 1 milyon 100 bin lira değerindeki turtaların içinde olduğu minibüs çalındı. Banks, hırsızlara çağrıda bulundu.

İngiltere'de ilginç bir hırsızlık​ meydana geldi. Michelin yıldızlı şefi Tommy Banks'in hazırladığı içinde 1 milyon 100 bin lira değerinde turtaların bulunduğu minibüs çalındı. York Noel Pazarı'nda teslimat için bekleyen araç hırsızların hedefi oldu.

ÜNLÜ ŞEFTEN HIRSIZLARA ÇAĞRI

Ünlü şef Tommy Banks, turtaların içinde bulunduğu minibüsü çalan hırsızlara çağrıda bulundu:

"Hırsızların minibüsle birlikte 2 bin 500 turta çaldıklarını fark etmediklerini tahmin ediyorum. Belki yılbaşı için güzel bir şey yapmak istersiniz ve çaldığınız bu turtalarla binlerce kişinin doymasını sağlayabilirsiniz. Turtaların hepsi benim adımın yazılı olduğu kutularda olduğundan satılması pek kolay olmayacak. Bunu okuyorsanız turtaları bir yere bırakmanızı rica ediyorum. Böylece en azından onları yiyeceğe ihtiyacı olan insanlara verebiliriz ve israf olmamış olurlar."

Ünlü şef, minibüsle birlikte çalınan yiyecekler arasında biftek ve alkollü içecek, hindi ve balkabağı dolgulu turtalar bulunduğunu ve bunların bir restoranın bir haftalık ihtiyacını karşılamaya yeteceğini ifade etti.