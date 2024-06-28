Ünlü sunucu, kız arkadaşıyla beraber ölü bulundu: Bir milyon yıl geçse bunu yazacağımı düşünmezdim!

28 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:50

İngiltere'nin televizyon kanalı Channel 4'ün 11 sezondur devam eden programı '999: On the Frontline' programının sunucu Daniel Duffield evinde kız arkadaşıyla beraber ölü olarak bulundu. 24 yaşındaki genç, başarılı sunucu ve 22 yaşındaki kız arkadaşının ölümü araştırılıyor. Polis, cinayet soruşturması başlattı.

''GERÇEKTEN GİTTİĞİNE İNANAMIYORUM''

Channel 4 belgesel dizisinde Duffield'ın meslektaşı olan Ellie, iş arkadaşına sosyal medyada üzüntüsünü paylaştı. Genç adama övgülerde bulunan Ellie, yıkıcı haberle "hala yüzleşmeye çalıştığını" söyledi.

Ellie, "Bir milyon yıl geçse de oturup bunu yazacağımı hiç düşünmezdim ama yine de bunu kabullenmeye çalışıyorum. Dan'in gerçekten gittiğine inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

''KARDEŞİM BİZİ TERK ETTİ''

Duffield'ın üzgün kız kardeşi de, taziye için Facebook'ta, "Güzel kardeşim bugün bizi terk etti. Gittiğin için çok üzgünüm. Artık burada olmadığın gerçeğiyle asla yüzleşemeyeceğim." paylaşımını yaptı.