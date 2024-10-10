Ünlü tablo 83 yıl sonra sahiplerini buldu! Nazilerin kaçırdığından şüpheleniyorlardı

10 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:00

Dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'in tablosu 83 yıl sonra sahibine ulaştı. Nazile tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında çalındığı düşünülen tablo, şimdilerde asıl sahiplerinin torunlarında.

İkinci Dünya Savaşı​ sırasında kayıplara karışan, Nazilerin çaldığı düşünülen Claude Monet'in ''Bord de Mer'' tablosu 83 yıl sonra ait olduğu yer döndü. Avusturya'da yaşayan bir çift, depolarından kaybolmasından bu yana Monet'in ilk dönem eserlerinden Bord de Mer'i arıyordu.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) açıklamasına göre, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana​'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablo, 1941'de açık artırmada satın alındı.

ANTİK SATICIDAN FBI'YA

Savaş sırasında Nazilerin çaldığı düşünülen ve 1941'den sonra yeniden kaybolan tablo, bu kez 2016'da Fransa'daki bir sergide yeniden ortaya çıktı. Eser daha sonra, ABD'deki New Orleans merkezli bir antika satıcısı tarafından satın alındı.

Antika satıcısının da bu tabloyu Washington eyaletinde yaşayan bir çifte sattığını öğrenen FBI, esere ilişkin soruşturma başlattı.

TABLO 83 YIL SONRA SAHİPLERİNDE

Çift, Monet eserini 500 bin doların üzerinde bir değerle Houston'da açık artırmaya çıkardı ancak tablonun "geçmişini" öğrenmelerinin ardından FBI'ya teslim etti.

Eserin asıl sahipleri ve çocukları, hayatları boyunca eseri bulmak için çalışsa da "Bord de Mer" tablosu çalınmasından 83 yıl sonra torunlarına iade edildi.