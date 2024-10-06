Ürperten keşif! Vampir çocuğun cesedi bulundu

06 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:14

Polonya'nın Chelm kentinde bulunan ve 'vampir' olduğuna inanılan bir çocuğun iskelet kalıntıları 13. yüzyıldan kalma bir piskoposun bahçesinde bulundu. Yerel yetkililer çocuğun gömülmeden önce türlü işkencelere maruz kaldığını ifade etti.

Mezar soyguncusundan akılalmaz keşif! 11. yüzyıldan kalma üstelik altında tüneller de var

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Arkeologlar, Polonya'nın Chelm kentinde bulunan 13. yüzyıldan kalma bir piskoposun bahçesinde "çocuk vampir" olarak etiketlendiğinden şüphelenilen bir çocuğun kalıntılarını ortaya çıkardı.

Çocuk, vücudunun üzerine ağır taşlar yerleştirilmiş ve yere sıkıca bastırılmış halde bulundu. Tüyler ürpertici senaryoya ek olarak, Polonyalı yetkililer çocuğun kafasının kesildiğini ve gömülmeden önce acımasızca işkence gördüğünü belirtti.

Yerel Polonya medyası, dönemin insanlarının çocuktan "şeytani bir varlık" olarak korkmuş olabileceğini ve bunun da cinayete yol açmış olabileceğini öne sürüyor.

MEZARDAN ÇIKMASINI ENGELLEMEK İSTEDİLER

Polonya'nın Lublin kentindeki Anıtları Koruma İl Ofisi'nden bir uzman olan Pawe Wira, çocuğu gömen kişilerin muhtemelen "şeytani bir varlığın mezardan çıkmasını" engellemeyi amaçladıkları yorumunda bulundu.

Wira, "Yüzü toprağa bastırarak gömmek, kafasını kesmek ya da cesedin üzerine taş koymak, şeytani bir varlık olduğu düşünülen bir kişinin mezardan çıkmasını engellemek için kullanılan gömme yöntemlerinden bazılarıdır” ifadesini kullandı.

Modern duyarlılıklar bu tür uygulamaları ürkütücü bulsa da, arkeologlar bu gömme geleneklerinin antik çağlarda nadir olmadığını aksine sık sık gerçekleştiğini doğruluyor.

"13. YÜZYILDAN KALMA"

Daily Star'ın Mirror'a dayandırdığı haberine göre, 2023'e ait son bulgular arasında, 17. yüzyıla ait arkaik bir gömü alanında bulunan ve 5 ila 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğa ait kemikler de yer almaktadır. Bu çocuk, akrabaları tarafından ölülerin mezarlarından çıkmasını engellemek amacıyla alınan bir önlem olarak ayak bileğine asma kilit takılarak gömülmüştür.

Bir yıl önce aynı bölgede yapılan ürkütücü bir keşifte, vücuduna orak yerleştirilmiş bir kadın cesedi bulunmuştu. Bu batıl inanç, sözde "vampirlerin" geri dönmesini engellemeyi amaçlıyordu. 'Vampir çocuk'un kalıntıları, aynı döneme ait daha geleneksel bir defin işleminden geçmiş başka bir çocuğun yanında bulundu.

Bay Wira, konuyla ilgili olarak, "Her iki gömü de Erken Orta Çağ'dan, 13. yüzyıldan kalma ve ölüler tabutsuz gömülmüş." ifadelerine yer verdi.

Arkeologlardan oluşan ekip şimdi iki çocuğun iskeletleri üzerinde, ölüm zamanlarındaki yaşlarını belirlemek için çeşitli testler yapmaya hazırlanıyor. Eskiden bir piskoposun bahçesi olan bu yerde gömülü olan tek cesetlerin bunlar olmayabileceğine inanan ekip, civarda gün ışığına çıkarılmayı bekleyen başka keşifler olduğuna da işaret ediyor.