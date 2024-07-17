Ursula Von der Leyen Covid-19 davasını kaybetti! Aşı sözleşmeleri şeffaf olmayacak

17 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:40

Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi, yürütme organı başkanı olarak yeniden onaylanmak üzere Perşembe günü 361 milletvekilinin desteğini alması gereken Ursula von der Leyen'in kesin oylamasından sadece bir gün önce, Covid-19 aşı sözleşmeleriyle ilgili Komisyon usulsüzlükleri tespit etti.

Mahkeme bugün, Avrupa Komisyonu'nun Covid-19 aşı sözleşmelerine kamuoyunun “yeterince geniş erişimine” izin vermediğine hükmederek, belgelerin bazı kısımlarını düzeltme gerekçesinde usulsüzlükler buldu.

ABD merkezli Politico gazetesine göre dava, Komisyon ile Covid-19 aşı üreticileri arasındaki 2021 anlaşmasını anlamak için aşı sözleşmelerine erişim talebinde bulunan bir grup Yeşiller milletvekili tarafından sunuldu.

Komisyon, bazı bölümlerin ticari çıkarları korumak veya gizlilik sorunları için değiştirildiğini savunarak bazı sözleşmelere "kısmi erişim" sağlamayı kabul etti.

AP MİLLETVEKİLLERİ, KOMİSYONU MAHKEMEYE VERDİ

Bu nedenle Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Komisyonu mahkemeye verdi.

Bugün, Çarşamba günü, AB'nin en üst idari mahkemesi, Komisyon'un sözleşmelerin bazı bölümlerini silme kararının “usulsüzlükler” içerdiğine ve “bu maddelere daha geniş erişimin bu şirketlerin ticari çıkarlarına gerçekten zarar vereceğini göstermediğine” karar verdi.