Üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır, İsrail tarafından öldürüldü 

03 Temmuz 2024 22:42 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:08

Hamas eve gizlenen İsrail askerlerini vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Hamas eve gizlenen İsrail askerlerini vurdu: Ölü ve yaralılar var!

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında, üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır ve iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

EN YÜKSEK RÜTBELİ İKİNCİ KOMUTAN

Nasır, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki üç bölgesel tümeninden biri olan Aziz biriminin komutanı olarak tanınıyordu. Nasır ölümü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü en yüksek rütbeli ikinci Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu, Nasır’ın 2006'daki sınır ötesi kaçırma operasyonu da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik çok sayıda saldırıya katıldığını açıkladı.

100 ROKETLE KARŞILIK

Nasır’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah, İsrail’e 100 roket atarak karşılık verdiklerini duyurarak, Golan Tepeleri’ndeki İsrail’e ait iki mevzinin hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail’in Sur’a düzenlediği saldırı ve suikasta karşılık olarak Nafah Kışlası’ndaki Golan Tümeni Karargahı'nı ve Keila Kışlası'ndaki hava ve füze savunma karargahını hedef aldıklarını açıklayarak, söz konusu saldırının İsrail mevzilerine karşı düzenlenen altıncı saldırı olduğunu aktardı.