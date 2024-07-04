Üst düzey komutanın intikamı: Lübnan Hizbullah'ı 200'den fazla roketle İsrail'e saldırdı

04 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:10

Tüm gözler yeniden İsrail'de! Hamas Gazze'de ateşkes önerisini yaptı, cevap bekleniyor

Tüm gözler yeniden İsrail'de! Hamas Gazze'de ateşkes önerisini yaptı, cevap bekleniyor

Lübnan Hizbullah'ı üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırının intikamı için harekete geçti. Hizbullah, İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdi ve 200'den fazla roket fırlattı.

İlk belirlemelere göre Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, bölgede saldırı nedeniyle büyük çaplı yangın başladığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

İSRAİL GECE BOYU SALDIRDI

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki hedefleri, Şihine'deki bir bina ve Jabal Blat bölgesindeki altyapı tesislerinin savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi. İsrail medyası saldırıların gece boyu sürdüğünü açıklarken, IDF saldırının görüntülerini paylaştı.

İSRAİL ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında, üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır ve iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Nasır, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki üç bölgesel tümeninden biri olan Aziz biriminin komutanı olarak tanınıyordu. Nasır ölümü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü en yüksek rütbeli ikinci Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.