ÜST DÜZEY SUİKAST, FÜZE YAĞMURU, BÖLGE ALEV ALEV! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA 19. GÜN
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu yangın yerine döndü. ABD ve İsrail, İranlı üst düzey hedeflere yönelik saldırılar düzenlerken, İran başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'da art arda misillemelerde bulundu.
Sahadaki dengeler kısa sürede değişirken, ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford aldığı hasar sonrası geri çekilmeye başladı. Hürmüz hattındaki hareketlilik ve bölgeye yayılan gerilim, krizin küresel etkiler doğurabileceğine işaret ediyor.
İRAN’DAN ATEŞLENEN FÜZELER NEDENİYLE İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İsrail’in Aşdod (Askalan), Herzliya gibi Tel Aviv’in güneyindeki kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te İran füzeleri nedeniyle sirenler çaldı.
BAE’DE AVUSTRALYA ASKERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AL MİNHAD HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRI
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne İran tarafından gerçekleştirilen saldırının üssün Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) ayrılan bölümünde küçük çaplı hasara yol açtığı açıklandı.
İRAN'DA İSRAİL'E CASUSLUK YAPAN BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ
İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.
Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.
HAMAS LARİCANİ İÇİN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç" olduğu belirtildi.
İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv’de sirenler bir kez daha çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi. İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde sirenler çaldı.
Bölgedeki AA muhabiri, çoklu savaş başlığı taşıyan en az bir füzenin Tel Aviv semalarında görüldüğünü ve güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Holon'da bir bölgeye çok başlıklı füzenin bir parçasının isabet ettiğini ve hasarın meydana geldiğini aktardı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin düşme ihbarı alınan noktaya sevk edildiği, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı, gerekirse daha sonra güncelleme yapılacağı belirtildi.
ABD'NİN 'YÜZEN KALESİ' USS GERALD R. FORD UÇAK GEMİSİ GERİ ÇEKİLİYOR
ABD'nin Kızıldeniz'e gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford geri çekiliyor. Teknik arıza nedeniyle çıkan ve 30 saat boyunca söndürülemeyen yangında hasar gören geminin onarım için bölgeden ayrılıp Girit adasına çekileceği belirtildi.
İRAN SAVAŞININ ABD'YE MALİYETİ 22,8 MİLYAR DOLAR
ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği mesajını verdi.
Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, "Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik." ifadesini kullandı.
ABD'DEN ORTA DOĞU'DAKİ TEMSİLCİLİKLERİNE GÜVENLİK UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığının, "Orta Doğu'daki durum ve bunun yayılma olasılığı" gerekçesiyle tüm ABD diplomatik temsilciliklerine "derhal" güvenlik değerlendirmeleri yapılması talimatı verdiği belirtildi.
The Washington Post'un haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'a yönelik saldırılara ilişkin tüm diplomatik temsilciliklerine ilettiği bir belgeye yer verildi.
Belgede ise ABD'nin, "Orta Doğu'daki durum ve bunun yayılma olasılığı" gerekçesiyle tüm diplomatik temsilciliklerine "derhal" güvenlik değerlendirmeleri yapılması talimatı verdiği aktarıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana benzer talimatlar Orta Doğu'daki temsilciliklere gönderilse de söz konusu uyarının tüm ülkeleri kapsaması açısından bir ilke işaret ettiği değerlendiriliyor.
İRAN'DAN İNTİKAM SALDIRILARI
İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.
İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.
İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İran'ın füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
NETANYAHU'DAN İRANLILARA İSYAN ÇAĞRISI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya davet etti. Netanyahu, "Sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajını verdi.
LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜ DOĞRULANDI
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın kilit isimlerinden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic güçlerinin Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü. İki ismin de saldırılarda öldürüldüğü İran tarafından resmen açıklandı.