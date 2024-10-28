Üst düzey yetkililerin yanında Kadirov'un yaptığına kimse anlam veremedi! O anlar kameraya böyle yansıdı
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen üst düzey bir etkinlikte yaptıklarıyla dikkat çekti. İki sandalye arasında şınav çeken Kadirov'un o anları kameraya yansıdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir üst düzey etkinliğe Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çeçen lider Ramazan Kadirov katıldı. Kadirov'un etkinlikte yaptıkları herkesi şaşırttı. Rus Bakan Lavrov, etkinliğe katılanları karşılarken Kadirov'un yaptığı kameraya yansıdı.
KADİROV'DAN ŞINAV ŞOV
Kadirov, Rus bakanın hemen yanında bulunan 2 sandalye arasında şınav çekmeye başladı. O anlar kameraya yansırken, görenler Çeçen liderin o hareketlerine anlam veremedi.
Rus lider Vladimir Putin gibi spora düşkünlüğüyle bilinen Kadirov'un sandalyelerle şınav çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.