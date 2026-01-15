Uydu görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı! İşte yıllarca saklanan dünyanın en gizli yer altı üsleri

Kategoriler
Ülkelerin savunma ve saldırı amaçlı ar-ge çalışmaları yoğun güvenlik önemleri altında gerçekleşiyor. Hatta küresel etkilere sahip çalışmaların çoğu gizli yer altı üslerinde yürütülüyor. Ancak bu üsler öylesine gizli ki yerlerini haritalarda bulmak mümkün değil. Fakat uydu görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı ve yıllarca saklanan dünyanın en gizli yer altı üsleri artık saklanamaz hale geldi.
Bugüne kadar haklarında söylenti ve iddialar olmasına rağmen varlığı kanıtlanamayan yer altı üsleri uydu görüntüleri ile gün yüzüne çıktı. Kimisi dağların arasında kimisi çölün ortasında. Ancak hepsinin ortak bir özelliği var ki buralarda insan yaşamını sürdürmek pek mümkün değil. İşte büyük merak uyandıran dünyanın en gizli yer altı üslerine dair detaylar…
Dünyanın en büyük yer altı komuta merkezi olarak kabul edilen kompleks "Beijing Askeri Şehri" olarak adlandırılıyor. 2025 yılı sona ererken tamamlanan yapı, yaklaşık 1.000 dönümü kapsıyor ve yerin 2.000 metre altına kadar inen bölümleri olduğu iddia ediliyor.
Rusya devlet başkanı Putin'in "Kıyamet Kalesi" olarak adlandırılan yapı 300.000 kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip. Birçok ülkenin nüfusundan bile daha kalabalık insanın yaşamasına imkan sağlayacak yapı, nükleer bir savaşta Rus devletinin hayatta kalma garantisi olarak görülüyor.
ABD’nin başkenti Washington'a bir saldırı olması halinde Savunma Bakanlığı’nın yeni adresi olması planlanan yapı, kendine ait hastanesi, itfaiyesi ve dev su depoları olan tam bir yeraltı şehrine sahip.
Dünyanın en gelişmiş sinyal istihbarat merkezi olarak bilinen Pine Gap, ABD ve Avustralya tarafından ortak işletiliyor. Dev komplekste, tüm dünyadaki telefon, internet ve radar trafiği yerin altındaki dev süper bilgisayarlarla burada takip ediliyor.
"Buz Altındaki Şehir" (City Under the Ice) adıyla bilinen Camp Centrury, Soğuk Savaş döneminde nükleer füzeleri saklamak için buzun içine inşa edilmişti. 2024 yılında NASA tarafından yapılan açıklamada iklim değişikliği nedeniyle bu üssün kalıntılarının yüzeye yaklaştığı duyuruldu.
İran’da bulunan Fordo Nükleer Tesisi, yerin 80 metre altında doğrudan granit kayaların içine oyularak yapılmış. Bir uranyum merkezi olarak görev yapan tesise en güçlü sığınak delici bombaların bile ulaşamayacağı söyleniyor.
Tayvan’da bulunan ve hava kuvvetlerini korumak amacıyla inşa edilen üste dağların içinde koca bir uçak fabrikası ve hangarı bulunuyor. Aynı zamanda savaş uçakları dağın içine iniyor.
Dünyada yer alan riskleri bertaraf etmek için yapılan üslerin aksine ABD’de yer alan Cheyenne Mountain, uzaydan gelen tehditleri izleyen komuta merkezi olarak görev yapıyor. Tüm yapı, nükleer şok dalgalarını emmek için devasa çelik yaylar üzerinde dengede duruyor.
Kayaların içine oyularak inşa edilen üssün yapılış amacı İsveç donanmasını gizlemek. Üs içinde gemi onarım tersaneleri, yatakhaneler ve yemekhaneler bulunuyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un en gizli nükleer depolama alanı olarak bilinen Kumchang-Ri hakkında tam net bir bilgi bulunmuyor. Ancak uydu görüntüleri, buradaki duman bacalarından yer altında devasa jeneratörlerin çalıştığını ve üretimin kesintisiz devam ettiğini tespit etti.