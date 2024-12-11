Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Suriye'deki Rus donanması çekiliyor! Jet hızında açıklama Rusya'dan geldi

11 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:31

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Rus donanmasının ülkeden çekilmeye başladığı iddia edildi. Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemilerinin limandan ayrıldığı görüldü. ABD merkezli uydu sağlayıcısı Maxar'ın ortaya çıkardığı görüntülere ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün Beşar Esad'ı devirerek Şam'da kontrolü sağlamasının ardından Rusya'nın ülkeden çekildiği iddia edildi. Akdeniz'deki Tartus Deniz Üssü'nden Rus donanma gemilerinin bir bir ayrıldığı, bazılarının Suriye kıyılarına demirlediği görüldü. ABD merkezli uydu sağlayıcı Maxar'ın ortaya çıkardığı görüntülerde, 3 Rus donanması güdümlü füze fırkateyni ve en az 2 destek gemisi 5 Aralık'ta Tartus limanındaydı. Fakat 10 Aralık günü bu gemiler ayrıldı.

Naval News'e göre, üs iki Amiral Gorshkov sınıfı fırkateyn ile bir Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyn Rus filosundaki en modern yüzey gemilerdi. Her ikisi de uzun menzilli Kalibir kara saldırı füzesi ve Tsirkon hipersonik gemisavar füzesini konuşlandırabiliyor.

RUSYA'DAN JET HIZINDA YALANLAMA

Rusya'nın Suriye'den donanmasını çektiği iddiaları üzerine açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uydu görüntülerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

Lavrov, gemilerin Akdeniz'de devam eden tatbikatlar nedeniyle hareket halinde olduğunu ve uydu görüntülerinin “başka bir durumla karıştırıldığını” söyledi.

TARTUS'UN RUSYA İÇİN ÖNEMİ

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda. Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı.

Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı. Tartus ve Lazkiye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü, Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.

RUSYA, SURİYE'YE ON BİNLERCE ASKER GÖNDERDİ

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor. Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi.

Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Batılı uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.