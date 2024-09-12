Uyuşturucu kaçakçısı uçak teknisyeninin akılalmaz yöntemi! Görevini kötüye kullandı yakayı ele verdi

12 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:10

ABD'li uçak teknisyeni, mesleğini kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptı. Bir yolcu uçağının kokpitinin altına zula yapan teknisyen Paul Belloisi, yakayı ele verdi.

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Uçak teknisyeni olarak American Airlines'da çalışan 56 yaşındaki Paul Belloisi, bir yolcu uçağının kokpitinin altına sakladığı 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı. FBI, karmaşık kaçakçılık planını fark etti ve Belloisi'ye tuzak kurdu. Uyuşturucu kaçakçısı uçak teknisyeni, suç üstü yakalandı.

Mahkeme belgeleri, Belloisi'nin üç yıl önce iflas başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkardı. Belloisi, yakalandıktan sonra kokain ticareti yapmak için komplo kurmakla suçlandı.

3 AYRI SUÇTAN 108 AY HAPİS CEZASI

Express US'in haberine göre, hakim Dora Irizarry, Belloisi'ye, “kokain dağıtmak için komplo kurmak, kokain ithal etmek için komplo kurmak ve kokain ithal etmek” suçlarından her biri 108 ay (9 yıl) olmak üzere üç ayrı ceza verdi.

GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Homeland Security Investigations (HSI) New York Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack, “Paul Belloisi, görevini kötüye kullanarak ABD'ye 25 kilodan fazla kokain sokma planına katılmış ve kaçak uyuşturucuları yolcu uçaklarının hassas bölgelerinde defalarca depolayarak kişisel çıkarlarını havacılık sektörünün güvenliğinin önüne koymuştur” dedi.